Algérie: Le Collectif algérien des syndicats de la santé organise un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien

ALGER — Le Collectif algérien des syndicats de la santé a organisé, mardi au Centre hospitalo-universitaire (CHU) "Mustapha Pacha" d'Alger, un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien, victime d'une agression inique menée, depuis le 7 octobre, par l'entité sioniste, annonçant sa disponibilité à participer à toute mission médicale de solidarité en vue de soutenir les équipes médicales de Ghaza.

Les participants à ce sit-in ont brandi des pancartes à travers lesquelles ils ont exprimé leur solidarité totale avec le peuple palestinien dans sa lutte légitime pour libérer sa patrie. Ils ont condamné les massacres horribles et la guerre d'extermination contre les enfants palestiniens, ainsi que le mutisme international face à ces crimes sans précédent, et appelé à faire cesser immédiatement cette agression, en scandant des slogans comme "Sauvez Ghaza", "Non au bombardement des hôpitaux, Non à l'agression contre les équipes médicales", et "les équipes médicales algériennes se solidarisent avec nos frères à Ghaza".

Les manifestants, qui portaient des keffiehs palestiniens et brandissaient des drapeaux de la Palestine, ont également scandé des slogans tels "Vive la Palestine ... vive la Palestine", "Victoire pour la Palestine", "Palestine, pays des martyrs ... Palestine, pays des martyrs", "Palestine est un legs et la normalisation est une trahison", "Arrêtez le génocide", "Netanyahu est un lâche, Ghaza ne sera pas humiliée".

Organisé en parallèle avec d'autres rassemblements de solidarité dans les centres hospitalo-universitaires et les grands hôpitaux des wilayas du pays, ce sit-in appelle à mettre fin aux crimes horribles perpétrés contre le peuple palestinien en général, et les habitants de la bande de Ghaza en particulier, victimes des crimes de guerre et contre l'humanité, en violation flagrante de tous les droits fondamentaux énoncés dans les conventions internationales, soulignent les représentants d'organisations syndicales médicales.

Le Collectif des syndicats de la santé a condamné, par ailleurs, le bombardement des hôpitaux par les forces de l'Entité sioniste qui a montré son intention d'exterminer un peuple sans défense au su et au vu du monde entier, appelant tous les citoyens, les travailleurs, les personnels de la santé et les retraités au devoir de soutenir le peuple palestinien en faisant des dons financiers et matériels de fournitures et d'équipements médicaux pour contribuer à porter secours aux frères palestiniens dans la bande de Ghaza assiégée et isolée du monde.

Composé de 12 syndicats, le collectif a souligné sa disponibilité à participer à toute mission médicale de solidarité pour soutenir les équipes médicales de Ghaza.

A la fin du sit-in, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes de l'agression sioniste injuste contre la bande de Ghaza, qui se poursuit depuis le 7 octobre.