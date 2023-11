Algérie: SILA 2023 - Le ministre de la Communication signe son nouveau livre 'le journaliste exceptionnel...comment écrire dans les médias modernes'

ALGER — Le ministre de la Communication, le Dr Mohamed Laagab, a animé, mardi à Alger, une séance de vente-dédicace de son livre "le journaliste exceptionnel...comment écrire dans les médias modernes", dans le cadre de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA).

La vente-dédicace a eu lieu au stand de la maison d'édition et de distribution "Dar el Waï", au niveau du pavillon central du Salon, où le ministre de la Communication, présent en tant qu'écrivain, a discuté avec les visiteurs et les journalistes désireux d'acheter son nouveau livre.

Dans une allocution à cette occasion, M. Lagaab a indiqué que "la principale idée du Salon consiste à rapprocher le livre des lecteurs, tandis que la vente-dédicace est une idée culturelle visant à rapprocher l'écrivain du lecteur", et d'établir entre eux un lien privilégié. C'est un évènement culturel organisé dans toutes les expositions internationales.

Il a ajouté que sa nouvelle publication, parue en langue arabe, est un livre "académique de formation, destiné aux journalistes et aux étudiants de l'information et de la communication en premier lieu", qui "fournit les bases de la rédaction journalistique pour la presse électronique, écrite, audiovisuelle ou autre".

Pour M. Laagab, ce livre "renferme plusieurs éléments qui échappent parfois à la plupart des journalistes algériens, à l'instar du traitement des chiffres, des sondages d'opinion non-officiels, la recherche sur internet, comment réaliser une entrevue réussie et comment rédiger un titre réussi...", estimant dans ce contexte que la presse algérienne souffre "d'un grand manque dans cet aspect, à savoir l'aspect professionnel".

A cet effet, Il a formé le voeux de voir ce livre apporter "une plus-value et de nouvelles choses à ceux qui désirent apprendre".

Répondant à une question sur la couverture par les médias algériens des agressions sionistes barbares contre la bande de Ghaza, le ministre de la Communication a affirmé que "tous les médias algériens, sans exception aucune, notamment privés et publics, presse écrite, électronique et audiovisuelle ont été à la hauteur de l'évènement (...) et ont oeuvré, dans la mesure du possible et dans la limite des moyens disponibles, à faire entendre la voix des frères Palestiniens au monde entier et à diffuser les images de la barbarie de l'agression sioniste".

A ce propos, M. Laagab a adressé à ces institutions et à tous les journalistes algériens qui se sont solidarisés avec Ghaza, ses salutations et remerciements ainsi que l'expression de sa haute considération et estime.

Abordant le sujet de l'Afrique qui est à l'honneur dans ce Salon, le ministre a indiqué que "la blackout occidental sur Ghaza est le même blackout imposé à l'Afrique, car ce continent est pour les médias

occidentaux sous-développé, bien qu'il compte tant de belles choses notamment des penseurs, des intellectuels, des cinéastes, des artistes, des plasticiens, des journalistes, etc...".

Le ministre a appelé, en outre, "à donner une impulsion à l'information culturelle" en Algérie et à ce que "les médias s'intéressent davantage à la culture, aux poètes, aux intellectuels, aux écrivains, aux artistes plasticiens et autres, comme ce fut le cas dans les années 1970 et 1980 (...)".