Algérie: 69e anniversaire de la Révolution du 1er Novembre - Faid préside la distinction des fonctionnaires retraités et des fonctionnaires du secteur des finances

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid a présidé, mardi à Alger, la cérémonie de distinction des fonctionnaires retraités et des fonctionnaires méritants, en hommage à leur apport et à leur dévouement au service des départements ministériels et du secteur, tout au long de leur carrière, indique un communiqué du ministère.

"Parallèlement au 69e anniversaire de la Glorieuse Révolution du 1e Novembre, le ministre des Finances, Laaziz Faid a présidé, mardi le 31 octobre 2023, au siège du ministère des Finances, une cérémonie de distinction organisée en l'honneur des fonctionnaires retraités et des fonctionnaires les plus méritants, en hommage à leur apport et à leur dévouement, au service des départements ministériels et du secteur, tout au long de leur carrière, en présence des directeurs généraux, de cadres et de fonctionnaires de l'Administration centrale", lit-on dans le communiqué.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Faid a relevé "l'importance de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale pour tous les Algériens et de ce qu'il porte comme significations profondes qui concrétisent la source de fierté de nos précédents hauts-faits".

Dans ce contexte, M.Faid a salué l'apport des "symboles de la Glorieuse guerre de libération nationale en immenses sacrifices qui ont permis au peuple algérien de restituer la liberté et l'indépendance".

Il a également mis en avant, dans son allocution, le "lien direct du secteur des finances avec la concrétisation de l'autonomie de la justice au lendemain de l'indépendance, se concrétisant par l'atteinte des objectifs tracés par le ministère en vue de s'adapter aux évolutions financières et économiques actuelles, de manière résolue et professionnelle".

A cette occasion, et dans le cadre du programme de renforcement des capacités relevant du ministère des finances, lancé en décembre 2022, qui reflète le souci du ministère de valoriser le sens distingué du leadership et l'esprit d'innovation d'une part, et d'inculquer les valeurs d'intégrité et d'engagement pour le service public à tous ses employés, des certificats ont été décernés aux employés distingués.

Ce programme a permis "de communiquer avec tous les employés de nos services internes et externes et de veiller en permanence à ce que ces derniers soient accompagnés, encouragés et soutenus, notamment ceux qui ont contribuer en mettant en oeuvre leurs connaissances, leur expérience et leurs compétences pour surmonter les difficultés imposés par les défis financiers et économiques dans un monde dominé par la numérisation et la technologie moderne" ajoute le communiqué.

A cet égard, le ministre a souligné " la nécessité de continuer à concrétiser l'ensemble des réformes initiées par les hautes autorités du pays, en exécution du programme du président de la République et d'impulser la croissance économique dans le cadre du développement durable".

Le ministre, a enfin exhorté les employés du secteurs à s'efforcer avec le plus grand sérieux de consacrer le principe de transparence et d'intégrité aux tâches qui leur sont confiées en toute sincérité et honnêteté, en réalisation du message des chouhada et des aspirations de cette génération et des générations futures à atteindre l'objectif ultime de faire progresser l'économie nationale", conclut le communiqué.