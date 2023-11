Afrique: CAF Awards 2023 - Dix talents en lice pour le trophée de meilleur Jeune Joueur !

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi une liste de dix cracks pour le titre de Jeune Joueur africain de l'année.

Parmi les nominés pour les CAF Awards, figurent quatre sénégalais.

Le trophée sera remis le 11 décembre à Marrakech.

Ainsi, pour succéder à Pape Matar Sarr, vainqueur du trophée l'année dernière, quatre pépites du football sénégalais sont nominées dont le jeune Amara Diouf 15ans, vainqueur de la CAN U17, meilleur joueur de la compétition et déjà auteur de sa première sélection avec les Lions A.

Lamine Camara, Pape Amadou Diallo, vainqueurs (du CHAN 2022 et de la CAN U20) et Pape Demba Diop meilleur buteur de la CAN U20 et vainqueur de la compétition.

Mais les Sénégalais devront faire face à d'autres jeunes performants du continent.

Il s'agit de : Abdessamad Ezzalzouli et Bilal El Khannouss qui ont été sacrés avec le Maroc à la CAN U23, Gift Orban (Nigeria), Dango Ouattara (Burkina Faso), Bilal El Khanouss (Maroc), Souleymane Alid (Burkina Faso) et Enerst Nuamah (Ghana)