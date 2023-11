Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Novembre 2023

Côte d’Ivoire : Secourisme au combat- Les Usa prêts à former 1 500 soldats ivoiriens et 500 infirmiers militaires

Désormais, une convention lie les États-Unis et à la Côte d’Ivoire. Ce protocole d’accord, qui porte sur la coopération militaire entre les deux pays, a été signé, le mardi 31 octobre, par le général de corps d’armée, Lassina Doumbia et Jessica Davis, la diplomate américaine. La cérémonie de signature dudit accord a eu lieu au cabinet du chef d’état général des armées, au camp Galiéni, au Plateau. Concernant le contenu de cette convention, l’ambassadrice des États-Unis a fait savoir que celle-ci est relative à la formation médicale que son pays entend dispenser à 1 500 soldats et à 500 infirmiers miliaires par an, au profit essentiellement de la zone opérationnelle Nord. Cet accord porte sur le secourisme et sur la prise en charge des blessés au combat. ( Source :fratmat.info)

Niger : Face à l’inaction de la Cédéao- Le Conseil de paix et de sécurité de l’Ua dévoile sa feuille de route pour la transition

Devant le manque d’initiatives manifeste des chefs d’Etat de la Cédéao et l’inaction de son président en exercice, qui ont plongé les négociations avec les autorités nigériennes de transition dans l’impasse, le Conseil de Paix et de Sécurité (Cps) de l’Union africaine (Ua) a décidé de prendre les devants avec l’adoption d’une véritable de feuille route pour la résolution pacifique de la crise politique que traverse le pays depuis le 26 juillet. A l’issue de sa 1180e réunion, la seconde du genre consacrée au Niger, le Cps a demandé à la Commission de l’Ua de nommer « rapidement » un représentant de haut niveau pour accompagner la transition à travers l’organisation d’un dialogue national pour un retour à l’ordre constitutionnel et une paix durable. L’organe continental en charge de la résolution des crises qui a, de toute évidence, acté la transition en cours, a plaidé pour une pleine implication de la Cédéao dans le processus, tout en demandant à l’organisation sous-régionale de veiller à ce que les effets des sanctions sur les populations nigériennes soient réduits au minimum. (Source : Actuniger)

Mali : Liberté de la presse- La Maison de la Presse reçue à la primature

Sur initiative du ministre de la communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration Alhamdou Ag ILYENE, le Premier ministre Dr Choguel K. Maiga a reçu le lundi 30 octobre 2023, une délégation du comité de pilotage de la Maison de la Presse conduite par Bandiougou DANTE. Les échanges ont porté essentiellement sur des questions d’actualité liées notamment à la presse dans le contexte de crise que traverse le pays. Le président de la Maison de la presse a saisi cette opportunité pour rappeler au chef du gouvernement certaines préoccupations. Il s’agit entre autres de la diligence des textes relatifs à la relecture du cadre juridique de la presse. Il a aussi souligné la situation de l’aide à la presse, la formation continue des hommes de médias et l’incompréhension actuelle entre la Hac et L’Urtel. Bandiougou DANTE sollicite l’appui du Premier ministre pour la gestion de tous les sujets évoqués. (Source : abamako.com)

Togo : Aménagement du littoral- Lomé prépare son schéma directeur

Au Togo, les réflexions sur la mise en valeur du littoral et l’espace côtier pourront aboutir incessamment avec l’adoption prochaine du schéma directeur d’aménagement du littoral (Sdal). Le sujet a fait objet d’une communication lors du Conseil des ministres du 26 octobre 2023.Selon le communiqué présenté par le ministre de l’économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, Edem Kokou Tengué, le Sdal sera fondé sur des données scientifiques et mettra en avant une approche de gestion intégrée de l’écosystème. Le plan envisagé devrait permettre une meilleure rationalisation de l’espace et une bonne exécution des projets de développement, « afin de répondre aux défis de la montée des eaux liée aux changements climatiques », a expliqué l’exécutif.(Source : alome.com)

Rca : Programme économique et financier avec Fmi- Bangui passe avec succès la première revue

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international achève la première revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit pour la République centrafricaine et approuve le décaissement de 25 millions de dollars. L'achèvement de la première revue permet un décaissement immédiat de 19,17 millions de Dts (environ 25 millions de dollars) en faveur de la République centrafricaine pour répondre à ses besoins prolongés en matière de balance des paiements, en maintenant les dépenses prioritaires pour les services publics de base. L'économie devrait croître de 1,0 pour cent en 2023, contre 1,5 pour cent en 2022, et se redresser modérément pour atteindre 1,5 pour cent en 2024, tandis que l'inflation devrait rester élevée. (Source : abangui.com)

Gabon : Transports par rails - reprise du trafic ferroviaire après une paralysie de 4 jours

C’est par le biais d’un communiqué publié sur sa page Facebook le mardi 31 Octobre 2023, que la Société d’exploitation du transgabonais ( Setrag ) a annoncé la reprise du trafic ferroviaire. Une nouvelle qui intervient après la suspension momentanée des voyages le week end écoulé suite à un déraillement. Le trafic voyageur a repris ce 31 octobre à 3 heures. C’est ce qu’a indiqué la Société d’exploitation du transgabonais via un communiqué de presse à sa clientèle après l’incident survenu le samedi 28 octobre dernier, qui a entraîné la suspension des trains et nécessité l’exécution des travaux afin de rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Un incident de plus avec une nouvelle fois des conséquences sur les voyageurs. (Source : alibreville.com)

Ouganda : Justice- Un couple d'américains condamné à une amende

Un tribunal ougandais a condamné mardi deux époux américains à une amende de 29 000 dollars américains. Les trentenaires Nicholas et Mackenzie Spencer étaient initialement accusés de torture contre leur enfant adoptif. Lors d’une perquisition à leur domicile, les policiers ont affirmé avoir trouvé des images de vidéosurveillance montrant que l'enfant était contraint de s'accroupir dans une « position inconfortable », qu'on ne lui servait que de la nourriture froide et qu'on le faisait dormir sur une « plateforme en bois, sans matelas ni literie ».Ils ont été arrêtés en 2022 et inculpés de « trafic aggravé » d'enfant et de « torture aggravée » à l'encontre du jeune garçon d'une dizaine d'années entre décembre 2020 et décembre 2022.Des chefs d’accusation niés par les intéressés qui ont cependant plaidé coupable de traitement cruel, inhumain ou dégradant, de travail illégal et de séjour illégal en Ouganda. (Source : Euronews)

Rdc : Coopération régionale- La Rca et la Rdc renforcent leur coopération sécuritaire

Le président Faustin Archange Touadéra a reçu le 31 octobre 2023 à Bangui, Peter Kazadi, vice-premier ministre chargé de la Sécurité intérieure et Affaires coutumières de la République Démocratique du Congo.En visite de travail en Rca, l’émissaire congolais Peter Kazadi transmis les salutations de son président Félix Tshisekedi à Faustin Archange Touadéra. Ensuite les deux hommes ont discuté des problèmes liés à la sécurité entre les deux territoires. A la sortie d’audience, le ministre congolais a annoncé la tenue prochaine d'une : « réunion tripartite entre la Rca, la Rdc et le Soudan du Sud portant sur les questions sécuritaires entre les 3 frontières. » D’après La Renaissance, le chef d’Etat a fait part de sa disponibilité et de sa volonté de voir le projet intégrateur prendre corps. Enfin, il a remis au terme de ces échanges un message à transmettre à son homologue du Congo Félix Tshisekedi. (Source : journal de Bangui)

Benin : Session d'information et de formation- Le Pam outille les journalistes sur la mise en œuvre du Pnasi

Une quarantaine de journalistes étaient du 16 au 19 octobre à Miracles Hôtel de Bohicon. Sur invitation du Programme alimentaire mondial (Pam), ces hommes et femmes des médias étaient présents dans cette ville carrefour pour se faire former sur la mise en œuvre des projets et programmes du Pam au Bénin, plus précisément sur le Programme national d’alimentation scolaire Intégré (Pnasi). (Source : presse locale)

Libye : Hydrocarbures- Sonatrach reprend bientôt ses activités en Libye

La reprise de l’activité de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, en Libye est pour bientôt. Une réunion est prévue entre Sonatrach et la compagnie libyenne Noc, le 7 novembre à Tripoli en vue de formaliser la reprise de l’activité en Libye. Cette rencontre a été décidée lors d’un entretien téléphonique, ce lundi, entre le Pdg de Sonatrach, Rachid Hachichi, et le président du conseil d’administration de la Noc (National Oil Corporation), Farhat Omar Ben Guedara, au sujet de la reprise des activités de la compagnie algérienne en Libye, a fait savoir un communiqué de Sonatrach. Les discussions ont eu lieu suite à la notification de la levée de la force majeure, par Sonatrach, en réponse à l’invitation de la Noc adressée à l’ensemble des sociétés internationales opérant dans le domaine du pétrole et du gaz en Libye. (Source : Magreb Emergent)