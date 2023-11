Congo-Kinshasa: Six candidats à la présidentielle s'inquiètent du processus électoral auprès de la Céni

Ce mardi, six des 24 candidats en lice pour l'élection présidentielle de décembre 2023 ont exprimé leurs préoccupations concernant le processus électoral. Ils ont soulevé des questions qui fâchent et ont appelé à une réunion urgente entre la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et l'ensemble des candidats afin de parvenir à un consensus essentiel pour assurer des élections pacifiques.

Tous candidats à la prochaine élection présidentielle, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Seth Kikuni, Marie José Ifoku et Franck Diongo ont exprimé leurs exigences envers la Commission électorale nationale indépendante concernant l'affichage des listes électorales dans chaque bureau de vote, conformément à la loi électorale.

Jusqu'à présent, la Céni n'a affiché ces listes que dans quelques antennes, principalement à Kinshasa.

La Céni reconnait un retard

Interrogée à ce sujet, la Commission électorale reconnaît le retard, toutefois, elle assure que les listes électorales définitives seront affichées dans tous les bureaux de vote avant les élections.

Les six candidats ont exprimé de vives critiques envers la Céni, accusant l'instance de manquer de transparence dans la gestion du processus électoral. Ils dénoncent, disent-ils, un manque de clarté concernant les aspects financiers, logistiques et organisationnels des scrutins, craignant que cela ne conduise à une situation chaotique.

Parmi les signataires de cette déclaration, Frank Diongo se distingue comme l'un des candidats les plus intransigeants. Il insiste notamment sur la nécessité de publier les listes électorales dans chaque bureau de vote.

« C'est pour permettre une meilleure surveillance électorale et éviter le gonflement des noms et du nombre. Il est important d'avoir l'affichage des listes électorales dans chaque centre et bureau de vote. On ne peut pas refuser l'audit du fichier électoral et ne pas publier les noms des Congolais qui vont voter. C'est planifier une élection chaotique », affirme le candidat à l'élection présidentielle.

Publication de la cartographie des bureaux de vote

Les candidats ont également sollicité la publication complète de la cartographie des bureaux de vote et la géolocalisation des machines à voter. Partiellement, leur demande a déjà été satisfaite, avec la publication de la cartographie en ligne. Cependant, cette information n'est pas encore disponible en format « téléchargeable et imprimable », rendant sa consultation et son utilisation complexes pour diverses parties prenantes.

La cartographie permet notamment de connaître le nombre de centres de vote déployés par circonscription sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le nombre de bureaux de vote attribués à chaque centre de vote.

Ces données s'avéreront précieuses au moment où la Céni dévoilera les résultats par bureau de vote. Cependant, la Commission électorale a tenu à souligner que la demande relative à la géolocalisation des machines à voter n'est pas une obligation légale.