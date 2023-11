Afrique: Encore bien des défis à relever

La coopération intra-africaine a été au centre des débats et discussions au BRICS Parliamentary Forum qui s'est tenu ce week-end en Afrique du Sud, en particulier compte tenu des défis qui se posent. En effet, le partenariat entre les pays membres de l'alliance BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et le continent africain dans son ensemble commence par une amélioration du commerce régional intra-africain, qui n'est pas une équation si simple.

Pour commencer, il est bon de rappeler que Maurice est aussi signataire de l'African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Or, le commerce avec la région, à l'exception de l'Afrique du Sud, reste pour le moins faible même s'il s'améliore. Pour le premier semestre de 2023, nos exportations vers l'Afrique du Sud ont atteint Rs 4,3 milliards, tandis que nos importations se sont élevées à Rs 9,7 milliards. En ce qui concerne le commerce avec les différents blocs africains, au cours de la même période, nos exportations vers les pays membres du COMESA se sont chiffrées à environ Rs 4 milliards avec des importations d'environ Rs 6 milliards. En ce qui concerne les pays de la SADC, y compris l'Afrique du Sud, nos recettes d'exportation pour le premier semestre de 2023 ont atteint Rs 8,3 milliards, tandis que nos importations se sont élevées à environ Rs 13 milliards.

Pour une meilleure perspective, il est pertinent de noter que nos importations en provenance des pays membres du COMESA s'élevaient à environ Rs 8 milliards en 2019, Rs 5,8 milliards en 2020, et Rs 10,2 milliards en 2022. Il faut souligner que la valeur de la roupie joue un rôle significatif dans ces chiffres, étant donné que nos transactions transfrontalières sont principalement libellées en euros et en dollars. En ce qui concerne nos exportations, elles se sont chiffrées à Rs 8,3 milliards en 2019, Rs 7,6 milliards en 2020 et ont connu une augmentation pour atteindre Rs 11,9 milliards en 2022. Pour les pays de la SADC, nos importations étaient de Rs 21,6 milliards en 2019, Rs 16,3 milliards en 2020 et Rs 33,2 milliards en 2022. Pour les exportations, nous en étions à Rs 13,4 milliards en 2019, Rs 12,9 milliards en 2020 et Rs 21 milliards en 2022 ; soit une progression importante.

La faiblesse de notre commerce avec le continent africain, en comparaison à d'autres marchés, tels que l'Europe, n'est toutefois pas particulièrement surprenante. Lors du BRICS Parliamentary Forum, la conclusion était que le niveau actuel du commerce intraafricain demeure limité, la plupart des échanges commerciaux ayant lieu avec des pays extérieurs au continent. Selon un rapport de la Banque Africaine d'ImportExport, le commerce intra-africain ne représentait que 13,8 % du total des échanges commerciaux africains en 2022, avec un montant de USD 197,2 milliards, par rapport à environ 16 % en 2021. Ce chiffre reste bien en deçà de celui de l'Asie, où le commerce intrarégional représente plus de 55 % des échanges. Parmi les diverses recommandations, on relève la nécessité d'instaurer un système de visas et de douanes plus favorable, de développer les infrastructures reliant les pays du continent, d'améliorer la connectivité aérienne, d'imposer des quotas sur certaines exportations, notamment pour les minerais, et de mettre en place un plan de production énergétique, entre autres mesures.

Donc si nous devons, par voie diplomatique et avec un plan d'action commercial, commencer à renforcer notre intégration dans cette mouvance intra-africaine, il est à craindre que ces nombreux défis ne viennent considérablement ralentir notre progression.