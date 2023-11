Congo-Brazzaville: Coopération - La Turquie se dit déterminée à investir davantage au Congo

A l'occasion du centenaire de la République de Turquie, l'ambassadeur Hilmi Ege Türemen en poste au Congo a organisé, le 30 octobre, à Brazzaville une cérémonie commémorative au cours de laquelle il a salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

La célébration à Brazzaville du centième anniversaire de la proclamation de la République de Turquie s'est déroulée en présence de la délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, représentant le gouvernement congolais, des ambassadeurs accrédités au Congo, et de plusieurs autres invités de marque.

« Nous sommes déterminés à développer notre coopération dans les domaines politique, économique, commercial, culturel, de l'éducation et de la formation technique et à travailler avec nos frères et soeurs congolais à cette fin commune. Nous sommes heureux de constater que notre volume d'échanges est en hausse et devrait atteindre 150 millions de dollars d'ici fin 2023 », a déclaré l'ambassadeur de la République de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen.

En outre, l'ambassadeur a fait savoir qu'un grand nombre d'entreprises turques sont intéressées à investir au Congo dans les domaines de l'agriculture, de la construction, de l'énergie, des mines et de la gestion portuaire.

%

L'ouverture d'une école turco-congolaise de la fondation Maarif de Türkiye à Brazzaville depuis 2017 constitue, a-t-il indiqué, « une preuve palpable de nos relations dans le domaine de l'éducation ». Pour l'année académique en cours, l'ambassadeur a annoncé que l'école a créé un deuxième site à Brazzaville qui offrira aux élèves un meilleur cadre d'éducation. Il a sollicité l'appui des autorités locales.

Au niveau de l'enseignement supérieur, il a expliqué qu'environ 300 jeunes congolais ont bénéficié des bourses d'études complètes leur permettant de poursuivre leur scolarité en Turquie. La Turquie souhaite également renforcer ses relations militaires, notamment les échanges en matière de formation et d'industrie de la défense. Dans le domaine du transport, le diplomate turc a saisi l'opportunité pour rappeler la reprise des vols reliant Istanbul et Pointe-Noire par le biais de la compagnie aérienne Turkish Airlines.

« La brillante réussite » du Sommet des trois bassins...

A propos du sommet des trois bassins forestiers mondiaux qui vient de se tenir à Brazzaville, l'ambassadeur de Turquie a exprimé ses « vives félicitations » au président de la République, Denis Sassou N'Guesso ainsi qu'aux autorités congolaises pour « la brillante réussite » du Sommet des trois bassins. Enfin, Hilmi Ege Türemen a réitéré son engagement à contribuer au renforcement et au développement de la coopération turco-congolaise.

Par ailleurs, le diplomate a exprimé aussi sa gratitude aux autorités congolaises qui ont « immédiatement pris l'initiative » de dépêcher une délégation à Ankara pour exprimer leur solidarité lorsque ce pays a été frappé par deux tremblements de terre le 6 février dernier, à la suite desquels des milliers de personnes ont perdu la vie et de nombreux blessés ont été enregistrés.

En ce qui concerne les relations entre la Turquie et l'Afrique, l'ambassadeur a signifié que depuis 2002 les relations entre la Turquie et les pays africains « ont gagné une importance considérable ». « Nous sommes déterminés à travailler davantage pour renforcer nos relations avec nos partenaires africains ».

Evoquant le conflit entre Israël et le Hamas, l'ambassadeur a appelé la communauté internationale et les pays musulmans à « adopter de nouvelles » et à prendre de « mesures concrètes pour parvenir à une solution juste et durable à la question palestinienne ». « Nous appelons à une cessation immédiate d'hostilités et de l'agression israélienne ».

La République de Turquie a été créée le 29 octobre 1923, sous la direction du président fondateur Mustafa Kemal Atatürk, couronnant la guerre de l'indépendance après la Première Guerre mondiale. Au cours de la soirée commémorative, l'ambassadeur a exprimé « la profonde gratitude de la nation turque et de son peuple pour les efforts incessants déployés par Atatürk et ses compagnons pendant la guerre d'indépendance et dans la période qui a suivi ». Leur courage et leurs efforts resteront à jamais inscrits dans la mémoire collective du peuple turc », a-t-il déclaré.