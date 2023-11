Afrique: Paris 2024 - L'Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria poursuivent l'aventure

Suite et fin de la deuxième journée des éliminatoires pour le tournoi olympique Paris 2024.

Mal embarquées, les Lionnes Indomptables ont finalement arraché leur qualification pour le tour suivant, où elles retrouveront le Nigeria.

Cameroun 3 - 0 Ouganda

Buts : A. Njoya Nchout 27e, M. Ngock 48e et F. Meffometou

Renversant ! Au pied du mur, le Cameroun est allé chercher sa qualification pour le troisième tour. Battues à l'aller 2-0 par les Ougandaises, les Lionnes Indomptables devaient renverser la tendance pour rester en vie dans cette campagne de qualification. Chose faite grâce aux réalisations d'Ajara Njoya Nchout, de Monique Ngock et surtout de Falone Meffometou dont le but a déclenché des scènes de liesses dans le stade de la Réunification de Douala et partout dans le pays.

Ghana 2-0 Bénin

Buts : E. Badu 65e, K. Karo 75e

Large vainqueur à l'aller au stade Mathieu Kérékou de Cotonou, le Ghana a une nouvelle fois dominé le Bénin 2-0 et s'est adjugé une place dans le troisième tour de ces éliminatoires aux Jeux Olympiques.

Maroc 2-0 Namibie

Buts : I.Saoud 76e, G. Chebbak 89e

L'aventure continue pour les Lionnes de l'Atlas. Après avoir étrillé la Namibie en match aller, le Maroc a fini le travail avec une victoire 2-0 devant son public au stade Moulay Hassan.

%

Tanzanie 1-0 Botswana

But : Masaka 10e

Petit score mais grande victoire. Face au Botswana, sélection présente lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, la Tanzanie a géré et s'est offert un choc face à l'Afrique du sud au tour suivant.

Nigeria 4-0 Éthiopie

Buts : U. Kanu 45+1, R. Ajibade 50e et 72e, A. Oshoala 68e

On les avait laissées désemparées après leur match nul face à l'Éthiopie 1-1. Quelques jours plus tard, les championnes nigérianes ont repris du poil de la bête et ont tout simplement écrasé leur adversaire 4-0. C'est nette et sans bavure.

Les résultats des matchs disputés

● RD Congo - Afrique du Sud (1-1, 2-0)

● Namibie - Maroc (Q) (0-2, 2-0)

● Bénin - Ghana (Q) (0-3, 2-0)

● Éthiopie - Nigeria (Q) (1-1, 4-0)

● Ouganda - Cameroun (Q) (2-0, 0-3)

● Tanzanie (Q) - Botswana (2-0, 1-0)

●

●

Les affiches au troisième tour des qualifications JO Paris 2024

● Ghana - Zambie

● Tunisie - Maroc

● Cameroun - Nigeria

● Tanzanie - Afrique du Sud

Le troisième tour de ces éliminatoires aura lieu du 19-28 février 2024.