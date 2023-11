Afrique: CAF Awards - Le Maroc truste les nominations devant le Sénégal

La Confédération africaine de football a communiqué ce mercredi la liste des nommés pour les CAF Awards qui consacrent les meilleurs joueurs et équipes en Afrique. Cela se déroulera le 11 décembre à Marrakech au Maroc. Cela tombe bien, les Marocains sont représentés en force dans toutes les catégories.

Cela annonce un beau triomphe à domicile. Le Maroc, qui reçoit à Marrakech les CAF Awards, pourrait vivre une soirée mémorable en s'adjugeant plusieurs trophées lors de la cérémonie qui fête le (s) meilleur (s) du foot africain. Les Lions de l'Atlas sont en effet présents dans toutes les catégories et peuvent rêver d'une razzia, tellement ils semblent (presque) seuls au monde.

La saison 2022-2023 de football a été en effet une réussite pour le Maroc. En décembre dernier, les Lions de l'Atlas sont devenus la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Six mois plus tard, l'équipe féminine chérifienne a, elle aussi, signé la meilleure performance de son histoire en Coupe du monde, avec une qualification en huitièmes de finale.

Au niveau des clubs, le Wydad Casablanca a remporté la Ligue des champions en 2022 avant d'être finaliste en 2023. Sans oublier que le Maroc est actuellement premier au classement Fifa en Afrique devant le Sénégal.

Les Sénégalais, champions d'Afrique en titre, pourraient-ils faire de l'ombre au royaume chérifien ? Le titre d'équipe de l'année devrait logiquement revenir au Maroc, tout comme celui du Joueur africain de l'année où sept Marocains sont présents sur les 30 nommés. Le Sénégalais Sadio Mané, auteur d'une année morose, devrait céder son titre à un Lion de l'Atlas. Pourquoi pas Yassine Bounou, premier Marocain de l'histoire à être nommé au Ballon d'Or ?

Le seul prix qui risque d'échapper aux Marocains est celui du Meilleur jeune avec quatre Sénégalais dans la liste des dix nommés. Le joueur de Metz Lamine Camara, qui a remporté le CHAN 2023 et la CAN U20, a de grandes chances de s'octroyer le trophée.

Les nommés pour le titre de joueur de l'année

Attention everyone 🚨Your nominees for the 2023 Player of the Year (MEN) award. 🥁 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/nMj2gsC0NZ-- CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Les nommés pour le titre de gardien de l'année

Your nominees for Goalkeeper of the Year (MEN) award are in! 🧤#CAFAwards2023 pic.twitter.com/oduoCRJL2O-- CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Les nommés pour le titre de l'entraîneur de l'année

The masterminds behind it all. 🧠 Your nominees for Coach of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Ne4m583Rji-- CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Les nommés pour le titre de l'équipe nationale de l'année

Your 🔟 nominees for National Team of the Year (MEN) award are in! 🌍 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/NGUlVIG93g-- CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Les nommés pour le titre de meilleur joueur évoluant en Afrique

Ladies and gentlemen, Your nominees for the Interclub Player of the Year (MEN) award are here! 🤩#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BntCywq73h-- CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Les nommés pour le titre de meilleur jeune

10 superstars in the making. 🌟 Your nominees for Young Player of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/f9lTsw3YA8-- CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Les nommés pour le titre de club de l'année