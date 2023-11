Afrique: CAF Awards 2023 (Masculin) - Le Sénégal domine la catégorie des jeunes

La Confédération Africaine de Football (CAF) a livré la liste des nominés pour ses Awards 2023 dont la cérémonie est prévue le 11 décembre prochain au Maroc. Le Sénégal fait bonne figure dans la catégorie des jeunes avec 4 joueurs dont deux meilleurs joueurs des CAN (U-17 et -20).

Dans le top 20 du meilleur joueur africain de l'année seuls SADIO Mane et Pape Matar Sarr ont été retenus. Pour le titre de meilleur gardien aussi deux Lions sont présents. Il s'agit de Édouard Mendy et de Pape Mamadou Sy.

En revanche, le Sénégal bat le record de nominés dans la catégorie de meilleur jeune joueur de l'année avec Lamine Camara (Sénégal and Génération Foot/Metz) sacré meilleur joueur de la CAN U-20, Pape Amadou Diallo (Sénégal et Génération Foot/Metz), Pape Demba Diop (Sénégal et Zulte Waregem) et Amara Diouf (Sénégal et Génération Foot) sacré meilleur joueur de la CAN U-17.

Dans la catégorie du meilleur coach, seuls Aliou Cissé et Pape Bouna Thiaw ont été retenus. Les champions d'Afrique Malick DAFF (qui a réalisé un grand chelem sans encaisser le moindre but) et Serigne Saliou Dia ont été zappés.

L'équipe nationale de football du Sénégal, championne d'Afrique en titre et huitièmes de finaliste de la coupe du monde va tenter de concerner son titre. Rendez-vous le 11 décembre prochain au Maroc.

Liste des nominés (Sénégal)

Meilleur joueur

Sadio Mane (Sénégal et Al Nassr)

Pape Matar Sarr (Sénégal et Tottenham)

Meilleur gardien

Edouard Mendy (Sénégal et Al Ahli)

Pape Mamadou Sy (Sénégal et Génération Foot)

Meilleur jeune joueur

Lamine Camara (Sénégal and Génération Foot/Metz)

Pape Amadou Diallo (Sénégal and Génération Foot/Metz)

Pape Demba Diop (Sénégal et Zulte Waregem)

Amara Diouf (Sénégal et Génération Foot)

Meilleur entraîneur

Aliou Cisse (Sénégal)

Pape Thiaw (Sénégal)

Équipe de l'année

Sénégal