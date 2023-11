Afrique: UCAD - Ouverture d'un colloque en hommage à Lilyan Kesteloot, spécialiste de la littérature négro-africaine

Dakar — Des personnalités universitaires, académiques et artistiques, d'anciens étudiants et collègues, ont rendu hommage, mercredi, à Dakar, à la professeure Lilyan Kesteloot, spécialiste reconnue de la littérature négro-africaine, a constaté l'APS.

Longtemps directrice de recherches à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (IFAN-CAD), l'université d'origine belge décédé en 2018, à Paris, a été célébrée lors d'un colloque international de trois jours qui démarre ce mercredi à l'UCAD sous le thème principal : « Littératures africaines et écologiques ».

« Nous la célébrons, parce que c'est une belge qui est née au Congo et a vécu en Afrique et surtout ici au Sénégal. Nous la célébrons aussi parce qu'elle est la sève nourricière de la littérature africaine », a dit le président du comité scientifique de ce colloque, Mamadou Ba.

Professeur de littérature africaine à l'UCAD, il a mis en exergue la contribution de Lilyan Kesteloot dans « la formation et à l'encadrement » de beaucoup d'universitaires sénégalais et africains, en dirigeant des travaux de thèse et de mémoires de maitrise.

« Elle nous a nourri par son savoir, par sa culture et a relu les manuscrits de beaucoup d'écrivains, artistes sénégalais et africains », a rappelé M. Ba

« Lilyan Kesteloot a été le professeur de tous ceux qui, en Afrique et dans le monde, ont étudié la littérature africaine écrite et orale, en classe ou dans les livres », a relevé l'homme de lettres Abdoulaye Racine Senghor, par ailleurs PCA du Musée des civilisations noires.

Venu représenter le ministre de la culture et du patrimoine historique, il a parlé d'une « Belge d'origine qui est devenue et restée (...) une africaine attachante, passionnée et pertinente ».

« Je retiens de la vie de Mme Lilyan Kesteloot un amour immodéré pour l'Afrique », a témoigné Jean François Pakula, le délégué général de Wallonie Bruxelles à Dakar.

Il a salué l'œuvre d'une dame « curieuse et passionnée », « exemplaire et rigoureuse », une scientifique de renom qui « s'est beaucoup intéressée aux cultures africaines » (orale et écrite)