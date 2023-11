Sénégal: Un universitaire souligne le rôle de la régulation dans le fonctionnement d'une économie

Saly — Le professeur agrégé de droit privé, Abdoulaye Sakho a mis en exergue l'importance d'une « régulation indépendante » dans l'éclosion d'une économie, évoquant un cadre qui donne la garantie que « la compétition économique va se dérouler de la manière la plus loyale et la plus équitable possible pour tous les acteurs ».

« La régulation (...) donne la garantie que la compétition économique va se dérouler de la manière la plus loyale et la plus équitable possible pour tous les acteurs », a dit l'universitaire en marge d'un atelier sur la régulation et la concurrence, organisé par l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), en prélude au Conseil présidentiel de l'investissement (CPI).

« La régulation et la concurrence permettent d'équilibrer le fonctionnement d'une économie », a fait valoir le spécialiste du droit des affaires, ajoutant que la régulation s'adresse à tout le marché économique, sous l'impulsion « d'une autorité de la concurrence ou commission de la concurrence ».

Abdoulaye Sakho a aussi invité à réfléchir sur « le financement de la régulation ainsi que les outils efficaces à mettre en avant ».

L'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a toutefois insisté sur l'importance « d'une régulation autonome et indépendante », citant des domaines comme les télécommunications, l'énergie et les marchés publics.

« Après diagnostic, on s'est rendu compte qu'il y a des choses à améliorer dans le cadre juridique institutionnel (...) comme la question de l'autonomie et de l'indépendance des régulateurs », a-t-il fait remarquer.

S'exprimant au nom du comité des éditeurs de presse, Mactar Silla, a pour sa part plaidé pour une « révision » de la composition de l'autorité de régulation de l'audiovisuel.

« Cela passe par un certain nombre de principes avec des objectifs clairs en termes de valeur d'équité, de transparence et de développement », a-t-il soutenu.

L'ancien DG de la RTS a également insisté sur la nécessité d'avoir « une politique économique claire » dans le secteur de l'audiovisuel dont la « transversalité permet d'accompagner tous les autres secteurs », a-t-il relevé.