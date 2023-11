Angola: La production de pierres ornementales devrait augmenter de 10 % par an d'ici 2027

Lubango (Angola) — La production de roches ornementales en Angola augmentera de 10 pour cent par an au cours de la période quinquennale 2023-2027, avec la mise en œuvre d'actions prioritaires pour le développement et la modernisation des activités géologiques et minières.

C'est ce qu'a informé le directeur du Bureau d'Etudes, Planification et Statistiques (GEPE) du Ministère des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz, Alexandre Garrett, en marge de l'atelier sur les Roches Ornementales d'Angola (ROA-2023), réalisé dans la ville de Lubango, province de Huila.

Au cours de la période quinquennale 2017-2022, la production a atteint 61,63 mille mètres cubes, avec une variation de 46,338 mille et 156,769 mille mètres cubes, ayant enregistré le volume le plus élevé en 2022, selon la source.

Intervenant sur le thème "Objectifs, cibles et actions prioritaires pour la chaîne de production de pierres ornementales 2023-2027", le responsable a indiqué que pour atteindre l'objectif recommandé, il est prévu d'augmenter l'attraction et la capture des investissements en améliorant le cadre juridico-légal et l'information géologique, visant à garantir une augmentation durable des activités de prospection, d'exploration et de traitement.

Il a affirmé que l'intention était de poursuivre la recherche géologique minière pour élargir les zones présentant un potentiel d'exploration minière et de création de perspectives d'investissement, ainsi que de fournir un soutien institutionnel aux opérations.

Alexandre Garrett a expliqué que pendant la période de cinq ans, le secteur encouragera une augmentation du nombre de carrières en production, ainsi que créera des incitations et des solutions de financement favorisant la prospection et l'exploration.

Parmi les actions prioritaires, selon le responsable, figure également le développement du capital humain et technologique du secteur, à travers la formation spécialisée de techniciens nationaux pour accroître la production de pierres ornementales, avec la construction d'un pôle de développement.

Le directeur a souligné que le renforcement de la durabilité environnementale dans le développement des activités minières et la réaffirmation de l'engagement du secteur dans la mise en œuvre de projets et d'actions de responsabilité sociale font partie des priorités du ministère de tutelle.

"Avec la matérialisation des objectifs, buts et actions prioritaires pour la période quinquennale, la vision formulée pour le sous-secteur des ressources minérales se réalisera, en le rendant plus diversifié, pour favoriser le développement de multiples chaînes de valeur minérales", a-t-il poursuivi.

Il a précisé que les politiques de production de roches ornementales sont incluses dans la Stratégie à Long Terme "Angola 2050", le Plan de Développement National (PDN) 2023-2027 et le Plan de Développement du Secteur des Ressources Minérales.

La production de 2022 était garantie par 20 entreprises. Parmi les principales actions réalisées au cours du quinquennat précédent, se distinguent la création du Centre de valorisation des roches ornementales de Huíla et la promotion d'associations pour la valorisation du produit national.