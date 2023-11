Angola: Une deuxième campagne chirurgicale pour 150 patients atteints de fentes labiales à Huíla

Lubango (Angola) — Cent cinquante patients souffrant de fente labiale vont bénéficier d'une chirurgie de correction, dans le cadre d'une campagne gratuite prévue du 12 au 19 novembre, aux frais de l'organisation internationale « Smile Train », qui jusqu'à présent compte 80 candidats dans la file d'attente.

C'est la deuxième campagne pour cette année, la première ayant eu lieu en mai, laquelle se réalisera en partenariat avec le gouvernorat de Huíla, l'hôpital central de Lubango, les organisations « Bela Risu (Kenyan) » et les organisations locales, Criança Feliz, ainsi que l'organisation Bourse de solidarité Huíla.

S'adressant à l'ANGOP, le porte-parole de l'organisation Smile Train, João Miranda, a informé que ces patients, en majorité enfants, viendront des provinces de Luanda, Huíla et Namibe, avec des âges variant entre quatre mois et 45 ans.

Selon João Miranda, cette campagne sera réalisée par trois chirurgiens maxillo-faciaux, deux anesthésistes, un instrumentiste, tous kenyans et quelques professionnels locaux.

Dans le cadre de cette campagne, plus de 500 personnes ont déjà été opérées depuis 20219.

Smile Train est une institution à but non lucratif créée en 1999, avec siège à New York. Elle est présente dans plus de 87 pays, dans le but de former des professionnels locaux, ainsi que d'opérer des personnes nées avec une fente labiale.

En Angola, l'organisation opère depuis 2019.