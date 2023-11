Angola: La Turquie accorde une haute priorité au partenariat avec l'Angola

Luanda — La République de Turquie considère l'Angola comme l'un de ses principaux partenaires sur le continent africain, a déclaré lundi, à Luanda, l'ambassadeur de Turquie en Angola, Ufuk Ekici.

Selon le diplomate, qui s'exprimait lors de la cérémonie commémorative du 100ème anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, basée sur des relations amicales, les deux pays ont atteint un niveau substantiel de coopération dans divers domaines ces dernières années.

Il a mentionné que les principaux domaines de cette coopération sont les domaines du commerce et des affaires.

L'année dernière, a-t-il ajouté, le chiffre d'affaires entre les deux pays a été estimé à 250 millions de dollars, un chiffre qui ne reflète pas le potentiel de cette coopération.

Selon l'ambassadeur Ufuk Ekici, la Turquie vise, à court terme, à atteindre un montant annuel de 500 millions de dollars.

« L'intérêt des entreprises turques pour faire des affaires et investir en Angola s'est accru ces dernières années. La Turquie est heureuse et fière d'être parmi les principaux investisseurs en Angola», a-t-il souligné.

Selon lui, outre l'exploration minière, il existe des domaines potentiels de coopération, tels que l'énergie, l'agriculture et l'industrie textile.

Il a encore fait savoir que le domaine de l'éducation comme un autre secteur de grande importance et, par conséquent, la Turquie a augmenté le nombre de bourses pour les citoyens angolais à 17.

%

Il a précisé qu'au total, plus de 30 étudiants angolais fréquentent les universités turques et étudient en licence ou en maîtrise, dans divers domaines, notamment la médecine et l'ingénierie.

D'autre part, le diplomate a déclaré que son pays suivait et saluait les efforts continus de l'Angola pour maintenir la paix et la stabilité dans la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) et dans la région des Grands Lacs.

Les relations diplomatiques et de coopération entre les deux pays sont considérées comme bonnes et les deux gouvernements ont déployé des efforts pour accroître la coopération bilatérale dans les domaines les plus variés.