Sénégal: Macky Sall lance les travaux d'aménagement de la ZESI de Diass

Diass — Le président de la République Macky Sall, a lancé mardi les travaux d'aménagement de la zone économique, spéciale et intégrée (ZESI) de Diass et a inauguré à la même occasion une nouvelle plateforme logistique installée dans ladite zone par une entreprise italienne.

La cérémonie a été abritée dans les locaux de l'entreprise Germani West Africa, filiale de Germani SPA, inaugurée officiellement par le chef de l'Etat, en présence de l'ancien président du conseil italien Matéo Renzi du PDG de Germani West Africa, Mauro Ferrari et de son fils Andréa qui a piloté le projet.

La zone économique, spéciale et intégrée (ZESI) de Diass est l'une des cinq zones prévues sur le territoire, a expliqué Macky Sall.

Ce sont son des « zones d'éclosion du made in Sénégal, pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation » du pays a-t-il fait valoir.

Il s'agit des zones de Bargny-Sendou, de Diamniadio, de Diass, de Sandiara et de Fatick.

Un investissement de 31,6 milliards de FCFA, sur financement de la BOAD, a permis de clôturer et sécuriser la ZESI et son assiette foncière, à aménager des voies d'accès à la zone et à doter l'espace de diverses commodités pour son fonctionnement.

En plus de Teyliom Logistics et Polytec, l'entreprise Germani West Africa spécialisée dans la construction de véhicules de transport de marchandises, et inaugurée par le président Macky Sall s'y est installée.

%

Cet aménagement d'infrastructures structurantes sur 95 hectares permettra d'accueillir une vingtaine d'entreprises qui s'activent dans l'agro-alimentaire, les activités portuaires, touristiques, etc., a dit Ibrahima Diouf qui représentait le directeur de la BOAD à cette rencontre.

Selon lui, la ZESI contribuera à hauteur de 5% au PIB du Sénégal, et devra accroître de 30% la production de biens et services made in Sénégal.

La zone pourra générer 9,300 emplois directs et 19850 emplois indirects.

Elle sera dotée d'une plateforme financière et d'une centrale électrique solaire de 100 MW.

Le chef de l'Etat a engagé le secteur privé national à saisir l'opportunité que leur offrent les ZES « pour donner corps au contenu local », aussi bien dans la construction des zones que dans leurs activités opérationnelles, y compris par le biais de partenariats avec le secteur privé étranger.

Il a proposé, dans le même moment aux jeunes, cette perspective en lieu et place de la traversée périlleuse de l'Atlantique.

Le chef de l'Etat a invité les services de l'Etat et invité les investisseurs à « maximiser les retombées positives » en faveur des populations locales en termes de création d'emplois de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), mais aussi à une « juste et diligente compensation pour les populations impactées par ce projet.