Madagascar: Basket-ball - Formation arbitres - Quinze arbitres nantis du Level One

Le stage de formation d'arbitrage, sous l'égide de l'instructeur de la Fédération internationale de basketball (Fiba), Leslie Cherubin, destiné à quinze jeunes arbitres malgaches, a pris fin le 31 octobre, dans la salle de presse du Palais des sports Mahamasina.

Le but de cette formation est de leur octroyer un certificat « Level one ».

C'est une formation qui est arrivé à point nommé pour le développement du basketball et pour la santé de l'arbitrage malgache.

Les quinze stagiaires sont unanimes à affirmer que l'expérience partagée par l'expert mauricien contribuera à l'essor de l'arbitrage malgache.

Ce coup de pouce vient s'ajouter à la capacité d'assimilation et à la pratique de ces jeunes qui ont bien retenu la leçon.

La formation s'est basée sur les théories de base de l'arbitrage appliqué par la Fiba, suivi par des cours pratiques pour voir la réalité sur le terrain.

Avant la clôture et en guise d'adieu, Leslie Cherubin a montré sa satisfaction concernant le résultat du stage.

« Au nom de la Fiba, je tiens à féliciter la Fédération malgache de basketball (Fmbb), Andry Rabemananoro, président de la Commission centrale des arbitres (CCA), et tous les responsables qui ont travaillé ensemble pour la réussite de la formation et, surtout, vous les stagiaires. Je tiens à ce que vous retenez bien les règles et l'esprit des règles, car vous allez représenter la Fmbb et la Fiba dans vos fonctions d'arbitrage. Appliquer et servir l'arbitrage comme il se doit, est le mot d'ordre. Je sais qu'il y a du chemin à faire et il faut toujours apprendre et soyez une équipe. »

Problème dans le corps arbitral

Nicole Milam, secrétaire générale de la CCA, a tenu, de son côté, à féliciter les stagiaires et les a encouragés à toujours aller de l'avant.

« Je vous remercie de votre sagesse et de votre dépense d'énergie durant les quatre jours de formation. Vous venez de loin avec votre dévouement. Soyez un modèle pour notre corps arbitral », martèle-t-elle.

À chaque rencontre, match, championnat régional ou national, l'arbitrage constitue l'une des bases fondamentales du développement d'un sport, en général, et du basketball, en particulier.

C'est pourquoi Ando Rabearizafy, secrétaire générale adjointe de la ligue d'Analamanga de basketball et porte-parole des stagiaires, explique: « Nous avons passé un bon moment durant ces quatre jours de stage. En tant que stagiaires, nous ferons le nécessaire pour le développement de l'arbitrage sur notre région. Nous avons un grand problème dans le corps arbitral malgache, actuellement, et nous allons travailler là-dessus. Le travail n'est pas facile, mais nous allons nous donner la main. Nous essayerons d'avancer progressivement car c'est un travail de longue haleine. »