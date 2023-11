Angola: La culture promeut le Forum sur la propriété intellectuelle

Luanda — Le Ministère de la Culture organise, les 13 et 14 novembre, à Luanda, un Forum sur le Système National de Propriété Intellectuelle, en vue de sauvegarder les droits d'auteur et de lutter contre la piraterie, a annoncé mardi le directeur général du Service National des droits d'auteur et connexes (Senadiac), Barro José Licença.

L'événement, selon le responsable, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, analysera la question de manière multisectorielle et holistique, dans le but de trouver des mesures appropriées pour atténuer les actes de piraterie.

Il a fait savoir que, entre autres objectifs, la rencontre, qui aura lieu sous le thème "les défis de la création, de l'innovation et de la protection de la propriété intellectuelle en Angola", vise également à stimuler l'innovation pour satisfaire les besoins de la population.

Selon le responsable, il y a eu un taux inquiétant d'actes constitutifs de piratage, résultant de plusieurs facteurs, parmi lesquels le manque de conscience de la nécessité de protéger et de respecter la propriété intellectuelle, dont le motif est le profit facile, qui porte préjudice aux agents économiques et entreprises innovantes qui investissent leur capital.

Il a dit que, d'autre part, il y a un manque d'instruments pour harmoniser et articuler les politiques visant à encourager les activités de recherche et de développement, à promouvoir l'interaction entre les universités et les instituts de recherche, ainsi qu'à encourager l'innovation et la diffusion des connaissances.

Il a ainsi souligné la tenue du Forum comme un moyen de lutter contre la piraterie, pour que la protection devienne efficace.

La protection signifie garantir le droit d'auteur au créateur ou au titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'oeuvre intellectuelle et garantir une exploitation économique exclusive.