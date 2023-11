Angola: Un économiste défend des infrastructures pour la transformation locale des produits

Luanda — L'économiste angolais José Mateus a défendu lundi la nécessité d'investir davantage dans l'entrepreneuriat et la mise en place d'infrastructures pour la transformation locale des produits, dans le cadre de la diversification de l'économie nationale.

Dans une interview accordée à la Télévision Publique d'Angola (TPA), l'académicien a souligné la nécessité de développer les capacités et d'investir dans l'amélioration des infrastructures du pays.

D'autre part, l'économiste comprend que les entreprises devraient se concentrer sur l'exportation de poisson séché, de bananes et d'autres produits fabriqués au niveau national, avec un plus grand soutien du Gouvernement et des banques commerciales.

Selon lui, la diversification de l'économie doit être un fait, en cherchant et en diversifiant les sources de financement.

L'expert estime qu'il faut encourager le secteur intérieur national, en investissant dans les industries locales.

José Mateus souligne que l'Angola met en oeuvre de très bonnes politiques, dans le but de chercher à changer l'image du pays.

L'expert considère qu'il est important d'investir dans des produits exportables, comme le sel, les bananes, le poisson séché, l'eau minérale et les boissons, qui peuvent atténuer la pression qu'exerce le pays sur sa monnaie.

Avec la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), il a indiqué que l'Angola pouvait atteindre certains objectifs dans le processus de diversification de l'économie, pour permettre une augmentation de la production nationale, des opportunités commerciales, ainsi qu'un accroissement des importations et des exportations régionales.

Dans le cadre de la zone de libre-échange et du Corridor de Lobito, les experts estiment que des zones franches devraient être créées au niveau des frontières, car ce sont des zones d'attraction de devises.

Les données officielles indiquent que, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, le Corridor de Lobito augmentera les possibilités d'exportation pour l'Angola, la Zambie et la RDC, stimulera la circulation des marchandises, favorisera la mobilité des citoyens, en plus de contribuer à l'augmentation et à la valorisation des échanges commerciaux intra-africains.

Le Corridor ferroviaire de Lobito s'étend, en Angola, sur près de 1 300 kilomètres et se poursuit sur 400 kilomètres supplémentaires en République démocratique du Congo jusqu'à Kolwezi, le coeur de la ceinture de cuivre, et est également relié au vaste réseau ferroviaire administré par la Société nationale des chemins de fer de Congo (SNCC).

La concession de cette infrastructure, pour 30 ans, relève de la responsabilité du consortium Lobito Atlantic Railway, une société commune constituée par Trafigura Pte Ltd (Trafigura), Mota-Engil ingénierie et Construction Afrique SA (Mota-Engil) et Vecturis SA, une opérateur ferroviaire indépendant.