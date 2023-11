Mali: Dix ans après la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, six personnalités leur rendent hommage

Le 2 novembre 2013, l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les deux reporters de RFI, à Kidal, au nord du Mali, a créé un choc à travers le monde. Dix ans après, six personnalités qui les avaient bien connus révèlent, à travers témoignages et anecdotes inédites, quelques traits de leurs caractères encore méconnus. Elles rendent un bel hommage à la liberté et à l'abnégation des reporters qui se battent pour elle.

Alpha Barry : « Claude avait créé un réseau d'amitié »

« Claude avait le contact facile avec les jeunes auditeurs et avait créé un réseau d'amitié à Ouagadougou, raconte Alpha Barry, ex-journaliste de RFI et ex-ministre burkinabè des Affaires étrangères. Sa mort a été une grosse tristesse pour beaucoup de Burkinabè. »

Djibrill Bassolé : « Ghislaine me chahutait »

« J'ai perdu une grande soeur. La confiance était si forte que je lui racontais les couleuvres que je devais avaler, témoigne Djibrill Bassolé, ex-ministre burkinabè des Affaires étrangères. Ghislaine me chahutait et m'écoutait avec beaucoup de bienveillance. »

Ally Coulibaly : « Ghislaine était teigneuse, mais très humaine »

« Ghislaine était pugnace, teigneuse, sans concessions, mais très humaine, confie Ally Coulibaly, ex-ministre ivoirien, grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. J'ai une pensée pieuse pour sa maman. »

Claire Hédon : « Claude était capable d'humour dans les moments durs »

« Claude avait l'amour du travail bien fait, se souvient Claire Hédon, ex-journaliste de RFI et Défenseure des droits en France. C'était un grand professionnel, qui était aussi capable d'humour et de joie dans les moments difficiles. »

Vital Kamerhe : « Ghislaine était incorruptible et courageuse »

« Ghislaine était incorruptible et avait une grande capacité de convaincre, témoigne Vital Kamerhe, vice-Premier ministre et ministre de l'Économie de la RDC. Je n'ai jamais vu une femme aussi courageuse et obsédée par la recherche de la vérité. »

Olivier Kamitatu: « Ghislaine a porté la démocratie congolaise »

« Ghislaine voulait aller au bout de la vérité et projetait la juste lumière sur les événements, ni sous-exposée, ni surexposée, rappelle Olivier Kamitatu, ex-ministre de la RDC et porte-parole d'Ensemble pour la République. Elle a porté la démocratie congolaise. »