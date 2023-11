Angola: Une diplomate souligne le rôle de l'ONU dans le monde

Luanda — La secrétaire d'État aux Relations extérieures, Esmeralda Mendonça, a souligné lundi le rôle joué par les Nations Unies (ONU), dans la fourniture de l'aide humanitaire, la distribution de nourriture et la protection des réfugiés, au bénéfice de millions de personnes dans le monde.

Elle a également mis en exergue l'importance de l'Agenda 2030 et du partenariat entre l'Angola et l'ONU pour promouvoir le développement durable du pays.

La gouvernante angolaise, qui s'exprimait au nom du chef de la diplomatie angolaise Téte António, lors de la cérémonie marquant le 78ème anniversaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a aussi salué sa remarquable évolution depuis sa fondation, avec ses missions de paix, ses programmes humanitaires et ses actions dans le monde.

Elle a également reconnu que l'importance de cette date témoigne de l'égalité des droits et de l'espoir d'un monde meilleur, qui continue d'être la base philosophique de l'ONU, représentant l'unité des nations face aux défis communs.

Esmeralda Mendonça a profité de l'occasion pour féliciter la famille des Nations Unies et ses États membres pour les 78 ans de service à l'humanité et pour leur engagement à promouvoir les piliers fondamentaux de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et du développement durable.

%

À son tour, la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, Zahira Virani, a félicité le Gouvernement angolais pour son nouveau plan de développement national et a réitéré l'engagement du système des Nations Unies à soutenir le pays dans la poursuite de la prospérité et du bien-être de tous les Angolais.

Dans son intervention, Zahira Virani a mis en avant le cadre de coopération entre l'Angola et l'ONU, ainsi que l'engagement continu des agences, des fonds et des programmes de cette dernière au service du peuple angolais.

Le thème de la Journée des Nations Unies 2023, « Égalité, liberté et justice pour tous », a été évoqué pour rappeler l'engagement essentiel de l'ONU en faveur d'un monde plus juste et plus pacifique pour tous les êtres humains.

L'ONU est une organisation internationale fondée en 1945, composée de 193 pays membres, qui vise à promouvoir la paix, la sécurité, la coopération internationale et le développement durable.