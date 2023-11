Angola: Le Gouvernement organise la 2ème édition du Forum des Affaires Angola/UE

Luanda — Le Gouvernement de l'Angola et l'Union européenne (UE) tiendront, le 17 novembre, à Luanda, la deuxième édition du Forum des Affaires, pour explorer les opportunités commerciales et renforcer les partenariats économiques entre les parties.

L'information a été fournie par le directeur national de l'Intégration économique internationale, Jerónimo Pongolola, lors de l'habituelle réunion d'information du ministère de l'Économie.

Le responsable a fait savoir que l'activité fait partie de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne et sert de plate-forme pour renforcer l'engagement mutuel, ainsi que pour promouvoir l'engagement et l'esprit de partenariat, en mettant l'accent sur des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la numérisation, l'énergie, les infrastructures, la pêche et les transports.

Le forum, a-t-il ajouté, offrira également aux entreprises angolaises et européennes des contacts et des discussions sur les domaines potentiels d'action, de coopération et d'opportunités d'investissement.

Selon le directeur, les questions de durabilité seront également abordées, avec la signature de l'accord de facilitation des investissements durables, devenant ainsi le premier pays à établir un engagement de ce type avec le bloc européen, qui renforce les pratiques commerciales.

"Le gouvernement entend, avec cet accord, stimuler l'attraction, l'expansion et la rétention des investissements directs étrangers, dans le but de diversification économique et de développement durable", a-t-il affirmé.

Pour sa part, le chargé d'affaires de l'Union européenne, Paulo Barroso, a dit que le forum nous permettrait de continuer à mettre en évidence les opportunités et les avantages qu'offre l'Angola comme destination stratégique pour les investissements étrangers.

Il a fait savoir qu'il vise également à donner de la visibilité aux investissements de la Stratégie Globale de l'institution qu'il représente, en promouvant l'interaction entre les secteurs privés angolais et européens, en spécialisant l'implication des secteurs public et privé, ainsi qu'en facilitant les investissements et en dynamisant le dialogue sur les mesures et les réformes qui stimulent le développement économique.

"L'intérêt d'Angola à attirer les investissements européens est important et, en tant que principal partenaire commercial, l'Union européenne soutiendra l'Angola", a-t-il réitéré.

Paulo Barroso a indiqué que l'Union européenne est l'un des principaux partenaires commerciaux d'investissement en Angola et qu'elle s'engage à soutenir les initiatives de diversification.

Le forum est ouvert aux entreprises, aux institutions financières, aux agences d'investissement et aux parties intéressées. Jusqu'à présent, 450 entreprises se sont enregistrées, dont 275 angolaises et 175 européennes.

La 1ère édition du Forum des Affaires Angola/UE a eu lieu à Bruxelles (Belgique), en mars 2022.