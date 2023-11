Sénégal: Zones à forte démographie - Dakar, Diourbel et Thiès : les régions les plus habitées

Dans son cinquième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), l'Agence nationale de la démographie (ANSD) est aussi revenue sur la répartition démographique et géographique des Sénégalais, qui est inégale. Les plus fortes concentrations humaines s'observent à l'Ouest du pays, au Centre et au Nord-Ouest, tandis que l'Est et le Nord-Est demeurent faiblement peuplés.

L'étude fait aussi ressortir que la densité́ de la population, qui était initialement évaluée à 65 habitants au km2 en 2013, est passée à 92 habitants au km2 en 2023. La région de Dakar se démarque des autres avec une densitéś de 7 277 habitants au km2. Toutefois, les régions de Diourbel (428 hbts/km2); Thiès (375 hbts/km2) et Kaolack (252 hbts/km2) ont aussi par des densités de peuplement au kilomètre-carré assez élevées. La région de Kédougou est la moins peuplée, avec une densité́ de 15 habitants au km2.

S'agissant des départements, Mbacké́ est le plus peuplé au Sénégal, suivi de Dakar, avec respectivement 1 359 757 et 1 182 416 habitants. Par ailleurs, Mbour (937 189 habitants) devient le troisième département, suivi du département de Rufisque (822 105 habitants) qui a connu une forte augmentation de sa population entre 2013 et 2023 (68%). A l'opposé, les départements les moins habités sont Salémata (28 111 habitants) ; Oussouye (52 883 habitants) ; Saraya (92 912 habitants) et Ranérou (103 283 habitants).

L'agriculture est un gagne-pain, une des principales sources de revenus des ménages. L'ANSD a dénombré 908 628 ménages qui ont une activité́ agricole ; soit 45,6% des ménages du Sénégal. La pratique d'une activité́ agricole est plus fréquente dans les régions de Thiers, Dakar, Louga et Saint-Louis, suivies de Diourbel et Kaolack dans une moindre mesure. L'activité́ agricole au sens large est moins pratiquée dans les régions de Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor.