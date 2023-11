Angola: La présidente de l'AN augure un OGE à la mesure du pays et des familles

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a annoncé mardi, à Luanda, que le Projet de Budget Général de l'État (OGE) pour l'année économique 2024 contribuera à améliorer la situation du pays, en particulier celle des familles les plus défavorisées.

Dans une interview accordée à l'ANGOP et à la Radio Nationale d'Angola (RNA), concernant la remise au Parlement de cet instrument de gestion qui contient une prévision détaillée des recettes et des dépenses de l'État, Carolina Cerqueira a salué les mesures d'augmentation des investissements publics et de réduction de la dette publique qui, selon elle, pourrait stimuler le développement à long terme.

La dirigeante du Parlement angolais partage également la préoccupation de l'Exécutif face à la difficile situation sociale qui frappe la population et en particulier les familles, espérant que la proposition à l'étude pour 2024 puisse, en effet, contribuer à améliorer la situation du pays.

Carolina Cerqueira a souligné que le corps législatif reconnaît l'importance pour l'Exécutif de poursuivre la stratégie de contrôle du déficit et l'objectif d'accomplir le service de la dette publique.

"Le pays est composé de petites entreprises, de personnes, de jeunes, de citoyens et de populations défavorisées, il est donc très important, de notre point de vue, de renforcer la nécessité de garantir l'articulation entre les mesures à caractère conjoncturel et celles de nature structurelle", a-t-il souligné.

La présidente de l'Assemblée nationale estime important d'adapter un ensemble de mesures aux besoins des familles, qui se dessinent actuellement.

Elle a reconnu que la pandémie de Covid-19 avait accru le chômage et réduit la productivité dans tout le pays, affirmant que le choc financier de 2022 avait entraîné une forte dévaluation du taux de change qui avait eu un impact sur l'accélération de l'inflation.

"Le chômage élevé et l'absence d'un panier alimentaire de base sont des facteurs de pauvreté qui touchent une grande partie de la population. Nous considérons qu'il est urgent de prendre des mesures à court terme visant à accroître l'emploi et les investissements privés, sans oublier le soutien monétaire de Kwenda, par exemple, et d'autres programmes de lutte contre la pauvreté et les familles les plus défavorisées, qui espèrent que leur condition sociale puisse s'améliorer", a-t-elle exprimé.

Carolina Cerqueira espère que le Projet de Budget Général de l'État (OGE) « pourra répondre à nos préoccupations en tant que législateurs ».

Pour elle, la proposition pourrait renforcer les revenus des familles et des travailleurs, grâce à la valorisation des salaires de la fonction publique et de l'économie et en mettant davantage l'accent sur l'emploi et la protection continue des plus vulnérables.

La proposition de l'OGE 2024, remise ce mardi au Parlement par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, en compagnie des ministres des Finances, Vera Daves, et de l'Économie, Mário Caetano de Sousa, répond à la tradition parlementaire de l'introduire à l'hémicycle le 31 octobre, comme le prévoit la loi.

José de Lima Massano, qui fait ses débuts en présentant la proposition de l'OGE au Corps législatif, a considéré que le document était équilibré, car il cherche à atteindre les objectifs et buts contenus dans le Plan National de Développement (PND).

Dans cette proposition de budget pour 2024, le domaine social a un poids de 20,1 pour cent, correspondant à 4,9 milliards de kwanzas.

La défense, la sécurité et l'ordre public représentent 7,1 pour cent, correspondant à 1,7 milliard de Kwanzas, tandis que la partie économique représente 4,9 pour cent correspondant à 1,2 milliard de Kwanzas.

La proposition de l'OGE-2024 sera discutée et votée dans la généralité dans les prochains jours par la Plénière de l'Assemblée Nationale, pour ensuite passer à la discussion dans la spécialité, avec l'audition des partenaires sociaux et de la société civile, selon un calendrier qui sera établi pour la Commission d'Économie et de Finances de l'Assemblée Nationale et le vote final global.

L'exécution du document est prévue pour janvier 2024.