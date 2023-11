Afrique: L'Angola et l'Afrique du Sud alignent leurs positions à l'UA

Addis — Abeba - Les ambassadeurs de l'Angola et de l'Afrique du Sud en Ethiopie, Miguel César Domingos Bembe et Edward Xolisa Makaya, ont analysé mardi leurs positions par rapport aux principaux objectifs de l'UA, tels que la promotion de l'unité, de la solidarité et de la cohésion ainsi que de la coopération entre les pays et les peuples d'Afrique.

Au cours de l'entretien, les deux entités ont réfléchi sur le processus de réforme en cours au sein de l'UA et sur la nécessité d'accélérer l'Agenda 2063, dénommé « L'Afrique que nous voulons », un plan pour le développement socio-économique et la transformation du continent africain dans une période de 50 ans (2013-2063), qui comprend 7 aspirations, 20 objectifs, 28 domaines prioritaires, 57 cibles et 72 indicateurs.

Compte tenu de la conclusion du premier plan décennal de mise en oeuvre (FTYP) de l'Agenda 2063 cette année, les deux interlocuteurs ont proposé des actions pour le deuxième plan décennal de mise en oeuvre (STYP), baptisé « le projet spécial ».

Dans le cadre de l'intégration économique du continent, les ambassadeurs Miguel Bembe et Edward Makaya ont défendu l'accélération de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZCLCA).

Ils se sont réjouis de la récente intégration de l'UA en tant que membre à part entière du G20, se considérant comme une grande force pouvant garantir de l'équité et de la justice internationale.

Ils ont aussi présenté des idées concernant le mandat de l'Angola au Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour la période de 2024-2026 et sa présidence à la tête de l'organisation continentale en 2025.

Les représentants permanents de l'UA ont également analysé en profondeur le fonctionnement de la Commission de l'Union africaine (CUA), avant d'aborder les principes qui devraient guider les candidatures à l'élection du prochain président.