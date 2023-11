Maroc: 1er 'Hackathon' sur la cyberviolence - Trois projets primés

Rabat — Trois projets ont été primés dans le cadre de la première édition du "Hackathon" sur "la cyberviolence dans l'espace numérique", qui a pris fin mardi à Rabat.

Le premier prix a été décerné au projet « GENZ WHITE TRAPS » lors de ce concours organisé par l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC), en partenariat avec le Comité Régional des Droits de l'Homme de la région Rabat-Salé-Kenitra. Le deuxième prix est revenu au projet « THE GUARDIANS », tandis que le projet « WLAD LW9T » s'est vu attribuer le troisième prix.

Les projets ayant pris part à cet événement ont employé les technologies modernes et l'intelligence artificielle dans des initiatives visant à consolider les droits de l'homme et à lutter contre la cyberviolence, en mettant à contribution les propositions de divers talents, universités et institutions.

Dans une allocution de circonstance, le directeur de l'ISIC, Abdellatif Ben Safia, a souligné que ce premier Hackathon a atteint ses objectifs, en associant une génération de jeunes universitaires à la recherche de solutions à de multiples problèmes de société, en particulier la cyberviolence, qui est un grand défi.

En outre, M. Ben Safia a relevé que cet événement, qui deviendra un rendez-vous annuel, a débouché sur des solutions numériques importantes pour lutter contre le phénomène de la violence numérique à travers l'utilisation du "langage des jeunes".

La représentante du groupe « GENZ WHITE TRAPS », Fatine El Fatini, a fait observer que cette première édition fut une expérience exceptionnelle pour le groupe et une opportunité d'échanger des idées et d'approfondir la coopération entre les différentes institutions.

Concernant le projet du groupe, El Fatini a expliqué qu'il s'agit d'"une nouvelle méthode de sensibiliser à la gravité de la cyberviolence, à travers l'élaboration d'un jeu où le téléphone de l'utilisateur est victime d'un piratage", notant que "le but du jeu est de mettre l'utilisateur face à la menace et de le sensibiliser sur le sujet".

La première édition du "Hackathon" a connu la participation de 120 étudiants, répartis sur 24 équipes provenant de 11 établissements universitaires, qui sont entrés en lice pour proposer les meilleurs projets, programmes et idées pour trouver des solutions à la cyberviolence et défendre les utilisateurs contre les cyberattaques, ainsi que pour protéger les enfants face au contenu pornographique et d'autres dangers de l'espace numérique.

Cette rencontre académique a réuni un nombre d'institutions de recherche universitaires et scientifiques, en particulier l'ISIC, la Faculté des arts et des sciences humaines de Rabat, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Souissi de Rabat, la Faculté des sciences de l'éducation, l'École des ingénieurs de Mohammadia, l'Institut national des postes et télécommunications, l'Institut supérieur des professions audiovisuelles et du cinéma, l'École des sciences de l'information, l'Institut national de statistique et d'économie appliquée et l'École supérieure nationale d'informatique et d'analyse des systèmes.