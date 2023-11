Congo-Kinshasa: La MOE CENCO-ECC félicite la Cour constitutionnelle pour avoir renforcé l'inclusivité aux prochaines élections

La Mission d'observation électorale MOE/ECC-CENCO a félicité, mardi 31 octobre dernier, la Cour Constitutionnelle pour avoir renforcé l'inclusivité aux prochaines élections, notamment en repêchant deux candidats à l'élection présidentielle qui avaient été décalés par la CENI.

Dans un communiqué rendu public le même mardi, cette organisation dit constater que le travail réalisé par la CENI et la Cour Constitutionnelle favorise la perception par le public qu'elles ont travaillé de manière indépendante.

La MOE demande à la Commission électorale de publier aussi la cartographie des bureaux de vote en format téléchargeable et imprimable pour qu'elle soit facilement analysable et utilisable par d'autres parties prenantes.

La Mission d'observation électorale CENCO-ECCE exhorte la CENI et la Cour Constitutionnelle à confirmer cette bonne perception lors de la publication des résultats provisoires et le traitement du contentieux des résultats selon les dispositions pertinentes de la loi électorale. C'est entre autres, l'affichage des résultats devant les bureaux de vote et par bureau de vote au niveau des Centres locaux de compilation des résultats et des installations de la CENI. Mais aussi, la publication en temps réels des résultats provisoires par Bureau de vote d'une part, et d'autre part le recours aux Procès-verbaux et fiches des résultats qui seront transmis par la CENI lors du traitement du contentieux électoral par les Cours et Tribunaux concernés.

La MOE CENCO-ECC constate que « la CENI a affiché la liste électorale provisoire dans quelques antennes, particulièrement à Kinshasa ».

Elle apprécie également la publication de la cartographie des Bureaux de Vote.

Elle encourage la population, les candidats, les partis et regroupements politiques ainsi que d'autres organisations de la société civile à consulter ladite cartographie afin de connaitre le nombre de Centres de vote déployés par circonscription, sur l'ensemble du territoire national ainsi que le nombre de Bureaux de vote alloués à chaque Centre de vote.

Ces informations seront utiles lorsque la CENI va publier les résultats par Bureau de vote, souligne ce communiqué.