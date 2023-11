Congo-Kinshasa: Avec un engagement en faveur du livre et du théâtre classique Congolais, Les Editions OCM lancent leur saison culturelle 2023-2024

Les Editions OCM, qui célèbrent leur dixième anniversaire en novembre 2023, ont ouvert leur saison culturelle avec une annonce majeure. Leur dernière publication, intitulée « Congobiographie, Gouvernements de la République, de l'indépendance à nos jours », marque la troisième étape de ce projet ambitieux. Ce livre de 420 pages est une contribution importante à l'histoire politique de la République démocratique du Congo.

Au cours de dix dernières années, les Editions OCM ont publié une vingtaine de livres, écrits par différents auteurs congolais. Cependant, le constat est alarmant : les Congolais ne lisent pas, n'achètent pas de livres et semblent peu intéressés par la production littéraire nationale. De même, constate-t-on, le théâtre classique congolais est en déclin, avec l'absence de salles de spectacles, de festivals et, de manière préoccupante, de pièces de théâtre classiques en circulation.

Face à cette situation, les Editions OCM ont pris la décision de ne pas baisser les bras et de mettre en oeuvre deux actions majeures pour la nouvelle saison, les Editions OCM ont invité le dramaturge congolais Cheik FITA, résidant à Bruxelles, à parrainer et à monter cinq spectacles de théâtre classique. Trois de ces spectacles sont destinés au jeune public, tandis que les deux autres s'adressent aux élèves du secondaire, de l'université et au grand public.

Dans le but de soutenir le livre congolais et le théâtre classique congolais, les Editions OCM ont créé un Diplôme d'honneur de mécénat culturel, qui sera décerné aux personnalités ayant soutenu ou soutenant ces initiatives.

Cette nouvelle saison culturelle des Editions OCM marque donc un tournant dans leur engagement en faveur de la promotion de la culture congolaise. En mettant l'accent sur le théâtre classique et en récompensant les acteurs du mécénat culturel, les Editions OCM espèrent stimuler l'intérêt des Congolais pour leur propre patrimoine littéraire et artistique.

Il est essentiel que le peuple congolais prenne conscience de la richesse de sa propre culture et la protège pour les générations futures. Les Editions OCM montrent l'exemple en soutenant activement le livre congolais et en encourageant la création théâtrale. Il est temps que les autorités se mobilisent pour développer des infrastructures culturelles et promouvoir les arts sur la scène nationale. Les Editions OCM, en lançant leur saison culturelle 2023-2024, sont prêtes à jouer un rôle clé dans ce processus et à ressusciter le théâtre classique congolais pour le plus grand plaisir de tous les amoureux de la culture congolaise.