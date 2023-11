Congo-Kinshasa: Promotion de l'album «Dynastie» - Ferré Gola annonce un double concert au stade Tata Raphaël en 2024

A l'avènement de son nouvel album intitulé : «Dynastie 2», l'artiste musicien congolais Ferré Gola, a tenu une conférence de presse vendredi 27 octobre dernier à Kinshasa. Il a, à cette occasion, présenté son nouvelle oeuvre musicale après avoir révélé son intention de livrer deux concerts consécutifs au stade Tata Raphaël en 2024 en vue de promouvoir son opus.

Ferré Gola est plus que jamais déterminé à mettre les bouchées doubles sur scène en guise de promotion, à juste titre, de son nouvel album. C'est dans ce cadre, devant les chevaliers de la plume et du micro, qu'il a dévoilé son désir de défier les 40.000 places du vieux stade historique nouvellement réhabilité, Tata Raphaël.

Autrefois, appelé stade du 20 mai, Ferré y a presté pour quelques minutes lors de la célébration du succès des IXès jeux de la Francophonie organisés en août dernier. Pour cette, cet artiste veut y jouer deux jours consécutifs.

A propos des dates de ce double concert, ledit artiste a fait savoir que tous les artistes ayant participé à ces deux volets de son nouvel album Dynastie 2, vont prendre part à cette double prestation.

Avec « Dynastie2.vol 1 » et « Dynastie 2 vol.2 » dévoilés en l'espace d'un mois, Ferré Gola a su ramener du beau monde dans un opus intergénérationnel. Beaucoup ont été conquis par la qualité artistique du volume 2.1 et du volume 2.2. La sortie de cet album était vivement attendue par les amoureux de la bonne musique. C'est un disque dense, autant riche en mélodies autant avec de nombreuses collaborations. Dynastie 2, est un opus qui contient des chansons poétiques et enivrantes, qui vont transbahuter les fans dans un monde de rêve pour les faire oublier les soucis mondains.

%

Cette oeuvre musicale contient 41 titres dont 19 collaborations. Dans le volume 1, les mélomanes de la bonne musique dégustent des morceaux tels que : C'est pas ça, Dernière danse, Parking, Écriture chinoise, Écologie, Oxygène, Héritier du trône, Force grise, Zéro échec, Royaume des amoureux, Mobali ya batu, débutant, Assurance, Ye Wana, Visas, Double faux, et Médaille d'or. Alors que le volume 2 de cet opus comprend 21 titres. Il s'agit de: « Martyrisé », « Pirate », « Eliminé », « Cousteau », « poison », « Drone », « A qui la faute », « Tiela nga na se », « Amour infini », « Seconde chance », « Lituka » et autres.

Il y a lieu de signaler que tous les deux volumes de l'album « Dynastie 2» sont disponibles sur toutes les plateformes musicales et de streaming avec ses titres romantiques en brochette pour « Dynastie » qui subjugue par ses rythmes mélodiques et la complicité vocale des artistes participants. Et ils font le top de téléchargement et ventes sur plusieurs plateformes de musique du monde.