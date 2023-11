Angola: Les provinces de Bengo (Angola) et Shandong (Chine) veulent coopérer dans divers secteurs

Caxito — Les gouvernements des provinces de Bengo (Angola) et Shandong (Chine) ont signé aujourd'hui, mercredi, à Caxito, une lettre d'intention qui vise à explorer plusieurs domaines d'investissements possibles.

L'instrument juridique a été signé par le directeur du Bureau juridique et des échanges du gouvernement de Bengo, António Monteiro Pedro, et par le président de l'Association populaire du Shandong pour l'amitié avec les pays étrangers, Cai Xianjin.

Le document vise également à définir une date et un lieu pour la signature d'une entente de jumelage entre les deux provinces.

Intervenant à l'événement, la gouverneure provinciale de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a souligné les domaines de la gestion urbaine des villes, du développement économique, de l'agriculture et de la sylviculture, de la formation du personnel, de l'organisation de l'administration locale de l'État, de l'organisation communautaire et sociale comme points convergents de coopération.

Les secteurs de l'industrie manufacturière, du commerce, de la pêche et de l'aquaculture, de l'exploration et du traitement des ressources minérales, du tourisme et de la culture, des infrastructures, de l'enseignement technique professionnel, de l'assainissement de base et de la gestion de la collecte des déchets solides ont également été identifiés.

Au cours des 20 dernières années, a-t-elle expliqué, le volume des investissements est passé de 150 millions de dollars à environ 27,34 milliards de dollars en 2022.

De 2021 à 2022, la balance commerciale entre l'Angola et la Chine a augmenté d'environ 23,3 pour cent.

Selon la gouverneure, ces résultats démontrent les excellentes relations entre les deux pays, pour cette raison, la Chine continue d'être le plus grand partenaire commercial de l'Angola en Afrique, dans les domaines du commerce, des finances, de la construction civile, de l'industrie et des services.

Le vice-président du Comité permanent du Congrès populaire, Sun Li Cheng, a souligné que les exportations du Shandong vers l'Angola avaient atteint 3,6 milliards de dollars.

Les importations en provenance d'Angola sont de l'ordre de trois milliards de dollars, ce qui représente 30 pour cent des importations de la province de Shandong à partir de l'Afrique.

À Bengo, le groupe Shandong Zhongyang a investi dans la construction du parc industriel Sino Ord, situé dans la commune de Barra do Dande.

Dans ce parc industriel, plus de 10 entreprises ont été mises en activité, notamment dans les domaines de la céramique (carreaux et mosaïques), du papier et de la logistique, ce qui a permis la création de plus de 2 600 emplois.

Selon Sun Li Cheng, la province du Shandong est disposée à renforcer les échanges dans les domaines du développement économique, de l'agriculture et de la foresterie, de la formation des cadres et dans d'autres domaines pour un bénéfice mutuel.

Avec une population estimée à plus de 100 millions d'habitants, Shandong est une province située sur la côte est de la Chine.

Elle a une superficie terrestre et maritime de près de 160 000 kilomètres carrés, un littoral de 3 505 kilomètres.

A Bengo, la délégation chinoise composée de plusieurs hommes d'affaires a visité la ferme Novagro Lider et le parc industriel Sino Ord, dans la commune de Barra de Dande.