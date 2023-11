Burkina Faso: SITHO-VITHRO - Les lampions se sont éteints sur des notes de satisfaction

L'édition spéciale du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la Vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO) a refermé ses portes, le dimanche 29 octobre 2023, à Ouagadougou.

Les rideaux de l'édition spéciale du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la Vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO) sont tombés, le dimanche 29 octobre 2023, après quatre jours d'activités intenses. Placée sous le thème : « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience », cette édition a enregistré plusieurs activités à son programme. Au nombre de celles-ci, un cross populaire, des conférences publiques, des concours d'excellence, des expositions-ventes, des excursions grand public, des animations culturelles, la constitution et l'animation d'espace biotope. Selon le président du comité d'organisation, Fidèle Tamini, le défi de cette édition a été relevé.

Il a expliqué que le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), siège de la manifestation, a reçu 3 000 visiteurs soit en moyenne 750 par jour, 870 excursionnistes ont été également enregistrés aux excursions grand public, etc. Il a, par ailleurs, notifié que cette édition a connu la présence de pays voisins et frères tels que le Niger, pays invité d'honneur, le Mali... Au regard des activités réalisées, et la forte mobilisation des participants et des visiteurs, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Rimtalba Ouédraogo, a affirmé sa satisfaction pour la bonne conduite des activités et aussi l'hospitalité accordée aux milliers de festivaliers. « D'ores et déjà, il me plait de vous annoncer que la prochaine édition SITHO-VITHRO se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2024 sous le thème : Tourisme et investissements verts : enjeux, défis et perspectives », a-t-il informé.

Le Burkina demeure fréquentable

L'organisation de cette édition, a-t-il souligné, montre, aux yeux du monde, que le Burkina reste et demeure fréquentable. L'administration nationale du tourisme et les acteurs privés travaillent en synergie pour maintenir le secteur à flot, a-t-il assuré. A cet effet, le ministre Ouédraogo a relevé la nécessité de mettre des actions structurelles fortes pour la promotion du secteur. Et dans ce sens, son département, à travers l'office national du tourisme burkinabè, a initié un projet de développement du tourisme interne. Il a invité l'ensemble des acteurs à s'approprier ce projet et en faire la promotion. Il a également salué présence des pays étrangers, la participation des 13 régions du pays à cette édition et particulièrement celle du Centre-Sud qui a saisi l'opportunité pour déployer son riche patrimoine touristique.

« C'est le lieu pour moi de témoigner au président de la Transition, notre gratitude à tous ceux qui expriment leur solidarité vis-à-vis du Burkina dans ce contexte difficile », a-t-il dit. La cérémonie de clôture de cette édition spéciale a été l'occasion, pour le ministère en charge du tourisme, de récompenser les meilleures structures et acteurs du tourisme et inciter les autres à plus de professionnalisme. « Mes félicitations à tous ceux qui ont été primés. Ceux qui ne l'ont pas été, il ne faudrait pas céder au découragement, remettez-vous au travail pour engranger des prix aux éditions à venir », a-t-il lancé.