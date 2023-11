Tunisie: 26e édition des défis du chott - Sur les traces de Georges Lucas...

Les éditions des défis du chott se succèdent au rythme des vagues déferlantes de cet Eden saharien, en apportant une bouffée d'oxygène au tourisme dans la ville aux deux printemps.

Cet événement, devenu le plus important en Afrique du nord, revient après deux années d'absence, Covid-19 oblige. Une fidélité à la Tunisie qui perdure depuis 25 ans. Les lampions se sont éteints, le rideau est tombé et les participants ont bouclé leurs valises pour rentrer chez eux avec, dans leurs esprits, ce doux souvenir d'un événement qui a su allier sport, dépaysement et tourisme. Entre sucré et salé, ce fut un vrai régal pour les 150 participants venus de l'Hexagone, du Québec, de la Suisse et des villes tunisiennes, pour participer à cette édition. C'est ainsi que les participants ont quitté Ong Jmal avec un regard satisfait sous les vrombissements des bolides, venus déchirer le silence d'un désert accueillant.

Un rendez-vous de taille

Pour narrer les péripéties de l'événement, nous empruntons l'expression de Jules César en 47 av. -C : «Veni, vidi, vici» (je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu). En effet, les défis du chott sont devenus un rendez- vous de taille pour de nombreux coureurs à la recherche du soleil, à une période de l'année où le mercure en France commence à chuter, tout comme au Québec. Dame nature ne les a pas déçus, soleil et dépaysement total, grâce à ces étendues désertiques, constituent donc à l'évidence les attraits de cette manifestation au goût particulier, dont la qualité de l'organisation n'est pas non plus étrangère à ce succès.

C'est dans un décor lunaire et surréaliste, que le comité d'organisation présidé par Philippe Genesio --un Français tombé sous le charme de Tozeur, il y a un quart de siècle-- a encore une fois mis les petits plats dans les grands pour surprendre encore et toujours les participants de tous âges. Les défis du chott, c'est le seul marathon au monde où on voit la ligne d'arrivée du point du départ, situé dans le décor du célèbre film de Georges Lucas «La guerre des étoiles 4». A un certain moment, on s'attend à voir surgir l'acteur Luc Skywalker. Rien de cela, si ce ne sont les forces de l'empire d'Akileine qui se sont déplacées en nombre pour faire de ces foulées une réussite exaltante, avec une organisation menée de main de maître.

Décor mythique

Visiter Tozeur, la ville où le soleil brille 360 jours par an, sans bifurquer par Chebika, c'est comme partir en pèlerinage sans voir La Mecque, et le staff de sport Akileine ne pouvait se permettre une telle omission. Une des perles épargnées par le tourisme de masse, et adorées des cinéastes qui y ont tourné «Le Patient anglais» et «Fort Saganne» avec son canyon, qui vous plonge dans le Far West. C'est dans ce décor mythique, offrant un panorama resplendissant, que les hôtes de la ville eurent droit à une détente sous l'eau coulante des cascades et se permettre un bain de jouvence.

26 ans déjà que sport Akileine a entamé ce défi exaltant et qui a gagné en consistance et en notoriété, pour devenir un rendez-vous incontournable pour les amoureux du dépaysement, comme les sportifs de tous niveaux, pro, amateurs ou novices. La beauté sublime du site, tout comme l'organisation minutieuse encouragent la création de nouvelles épreuves, mais cela nécessiterait une logistique encore plus complexe. Il n'en demeure pas moins important de signaler que les défis du chott constituent un événement d'envergure en Tunisie. Sport et tourisme, c'est le créneau exploré par l'association «Les foulées du Monde», la mayonnaise commence à prendre.

La convivialité aidant, Sport Akileine en a fait un plat délicieux aux épices aromatisées de la région qui ont charmé les participants lors de la soirée de clôture, avec le serment d'y revenir. Ce ne fut qu'un au revoir...