Tunisie: COP 28 | L'Essentiel - CDN - Promouvoir une Tunisie résiliente aux changements climatiques

La Tunisie avait soumis sa Contribution déterminée prévue au niveau national (Cpdn) à la Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc) en 2015. A l'issue de la ratification de la Tunisie de l'Accord de Paris, en 2016, et de l'entrée en vigueur de l'Accord le 4 novembre 2016, la Cpdn était devenue la Contribution déterminée au niveau national (CDN) de la Tunisie.

La présente Contribution déterminée au niveau national actualisée, établie conformément aux dispositions de la décision 1/CP.21, permet à la Tunisie de communiquer des efforts d'atténuation et d'adaptation ambitieux pour contribuer à la riposte mondiale à la menace des changements climatiques et atteindre les objectifs prévus de l'Accord de Paris.

La CDN actualisée est aussi totalement en ligne avec les priorités de développement économique et social de la Tunisie, notamment à travers son alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, les co-bénéfices significatifs qu'elle implique en termes de croissance économique, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté, et l'intégration des aspects relatifs au genre aux deux volets atténuation et adaptation.

La CDN actualisée rehausse les ambitions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre de la Tunisie, à travers la réalisation de l'objectif de réduction de l'intensité carbone nationale à 45% à l'horizon 2030, par rapport à son niveau de 2010.

La trajectoire de fléchissement des émissions nettes se prolongera après 2030, mettant la Tunisie définitivement dans la rampe de lancement des objectifs à long terme poursuivis par l'Accord de Paris.

L'objectif général d'adaptation de la CDN actualisée est de « promouvoir une Tunisie résiliente aux changements climatiques, ayant significativement réduit les vulnérabilités et renforcé les capacités d'adaptation de ses écosystèmes, de sa population, de son économie, de ses territoires, et ayant résolument opéré les transformations nécessaires, à même d'assurer un modèle de développement socio-économique inclusif et durable et, ce faisant, contribuer à un monde plus résilient». Cet objectif, visé à l'horizon 2050, s'inscrit pleinement dans la trajectoire de résilience de la Snrcc.

Pour atteindre cet objectif, le volet adaptation de la CDN actualisée repose sur une «étoile de la résilience», conçue comme un cadre structurant pour accompagner les acteurs tunisiens et leurs partenaires techniques et financiers aussi bien publics que privés.

La mise en oeuvre de la CDN actualisée s'appuie sur un plan d'actions priorisé, avec des actions verticales qui répondent aux enjeux spécifiques sectoriels et des actions transversales pour mieux appréhender les défis intersectoriels. Pour ce faire, les actions sectorielles touchent les six secteurs les plus vulnérables que sont: les ressources en eau, l'agriculture, les écosystèmes, le littoral, la santé et le tourisme, en prenant en compte trois nouveaux domaines d'interventions transversaux, à savoir : le genre, l'aménagement du territoire et la réduction des risques de catastrophes naturelles.

La mise en oeuvre de la CDN actualisée nécessitera la mobilisation d'importantes ressources financières, estimées à environ 19,4 milliards USD sur la période 2021-2030, dont 14,4 milliards USD pour l'atténuation, 4,3 milliards USD pour l'adaptation et 0,7 milliard USD pour les actions de renforcement des capacités.

Face aux aléas climatiques plus fréquents et plus intenses, une Tunisie résiliente doit être capable d'assurer une croissance économique, créer des emplois pour tous, anticiper les perturbations climatiques et d'en réduire ou absorber les effets, de se relever et de rebondir grâce à l'adaptation, la solidarité et l'innovation.

Il s'agit aussi d'évoluer vers un nouvel état d'équilibre dynamique et de se transformer tout en préservant les performances de ses systèmes naturels et humains.