Angola: L'Angolais Ngouabi Salvador décoré par la France

Luanda — Le président du Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga, l'Angolais Ngouabi Salvador, sera décoré, par le Chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, de la médaille de Chevalier de l'Ordre International du Mérite.

Au cours d'une cérémonie qui aura lieu le 28 novembre à l'Ambassade de France en Angola, Luanda, le dirigeant sportif recevra la distinction, en fonction de sa contribution à la coopération avec les institutions et l'État français.

C'est pour cela que le responsable de l'association de formation, située dans la municipalité de Cazenga, à Luanda, a exprimé mardi, à Luanda, à l'ANGOP, sa joie de recevoir ce prix, qui, selon lui, dignifie le travail de sa communauté et de tous Angolais.

Il a ajouté que cela constitue également un grand stimulant pour poursuivre le travail d'action sociale et d'intégration des enfants, à travers le sport.

En 2021, le terrain de sport du Clube Escola Formigas do Cazenga a bénéficié de travaux de restauration et d'amélioration, en plus de la formation du personnel, dans le cadre d'une initiative de l'ambassade de France en Angola, parrainée par l'ancienne star de la NBA, Tony Parker.

L'amélioration des infrastructures comprenait le sol, la couverture de l'enceinte, les tables, les ballons, les protecteurs et les cônes. Le projet comprenait une formation académique à travers l'octroi de bourses, une assistance médicale et médicamenteuse aux membres du club.

Ces actions et d'autres résultent de la signature officielle du protocole d'accord entre l'Agence française de développement, le Clube Formigas do Cazenga, l'ambassade de France en Angola et les sociétés associées.

A l'occasion, l'ancien représentant diplomatique de ce pays européen, Daniel Vosgien, a souligné l'importance du projet d'inclusion sociale à travers le basket-ball, un sport populaire et emblématique pour les Angolais.

Le projet Formiguinhas do Cazenga, qui comprend plus de 300 enfants de la communauté, en plus d'enseigner les techniques de basket-ball, inclut également des valeurs académiques et citoyennes. Il compte également des équipes qui participent aux compétitions officielles et régulières de basket-ball angolais.

L'institution a déjà produit plusieurs joueurs de haute compétition, comme Sara Caetano, qui joue en France, après une formation à l'Académie Tony Parker, dans le cadre de l'accord socio-éducatif et de coopération susmentionné.

L'initiative française, centrée sur le basket féminin, regroupe plusieurs projets en un seul, dont le Fonds de solidarité pour les projets innovants, ainsi que l'Académie Tony Parker, propriété de l'ancien joueur de la NBA des San Antonio Spurs.

Des actions pour une promotion plus complète du sport dans les zones urbaines sont également incluses, notamment pour le basket-ball 3x3 et des investissements dans des infrastructures durables, à mettre en oeuvre.