Angola: Caluquembe et Caconda pourraient atteindre un million de plants de café cette année

Caluquembe (Angola) — L'Institut National du Café (INCA) entend atteindre un million de plants de plantes dans les municipalités de Caluquembe et Caconda, dans la province de Huíla, d'ici la fin de l'année en cours, dans le cadre du projet de relance de la production de l'espèce Arabica dans cette région.

Parlant de cette initiative, le directeur de l'INCA de Huila, Henriques Chivinda, dans le cadre de la relance du café Arabica pour la campagne agricole en cours, a déclaré que 110 000 plants sont déjà disponibles dans les deux municipalités, et qu'on prévoit d'en atteindre 500 000 pour chaque district cette année.

Il a dit ue la province attend une équipe de techniciens pour assembler les serres dans les prochains jours, un facteur qui accélérera la réalisation de cet objectif dans le prochain cycle de production, un processus dans lequel 150 familles de Caluquembe et 75 de Caconda sont actuellement impliquées.

La relance de la production de café Arabica, selon le technicien, représente une valeur ajoutée, car elle vise à lutter contre la pauvreté, puisque l'Exécutif soutient gratuitement le processus, avec l'acquisition de sacs en polyéthylène, où sont placées les graines, ainsi qu'avec une assistance technique, jusqu'à ce que les plants parviennent aux familles.

À son tour, le directeur de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de Huíla, Pedro Conde, a affirmé que l'idée est de récupérer la culture, pour être une « marchandise » dans la région, qui était auparavant représentative dans les exportations.

Outre Caluquembe et Caconda, a-t-il poursuivi, les municipalités de Chicomba, Cuvango et Chipindo bénéficieront également du projet, ainsi que Humpata et Chibia, qui ont une histoire de production depuis l'époque coloniale.

« Nous sommes conscients qu'en raison du climat de Huila, presque toutes les municipalités ont un potentiel pour la production de café. Nous sommes encore en cours de développement, installés à Caconda et Caluquembe avec deux pépinières, chacune ayant une capacité de 500 mille plantes/an, mais l'idée est de l'agrandir pour être accessible aux communes restantes", a-t-il poursuivi.

Le technicien supérieur de l'Institut pour le Développement Agraire (IDA), Augusto Macosso, a souligné que le café n'est pas seulement destiné à la consommation, mais qu'il attire les visiteurs dans le pays, crée de la richesse et que ses fruits peuvent être récoltés sur une période de 20 à 30 ans, donc seulement travailler au maintien de la culture.

« Nous constatons maintenant qu'il faut relancer le produit et qu'il est possible de faire du café le diamant noir du pays. Un kilogramme de café vaut entre deux et trois mille kwanzas, celui qui possède un hectare produit est accompagné. Avec 1.500 plantes, elles génèrent des revenus pendant 20 ou 30 ans», a-t-il renforcé.

C'est pourquoi l'administratrice de Caluquembe, Mariana Soma, a réitéré la nécessité que chacun fasse sa part dans la production, car la subsistance de la population dépend de ce qui est produit, consommé, investi et vendu.

Elle a souligné que le café est une culture qui, bien surveillée, peut constituer une source de revenus pour les familles, compte tenu du prix du produit sur le marché international.

Le projet de l'Exécutif de relance du café arabica sur le plateau, coordonné par l'INCA, couvre les provinces de Huila, Huambo et Bié.