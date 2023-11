Angola: L'Endiama prépare sa certification en « ISO 9001 »

Luanda — L'Endiama prépare le processus de certification « ISO 9001 », une référence internationale pour la certification des systèmes de gestion de la qualité des produits ou services de l'entreprise diamantaire angolaise.

L'annonce a été faite mardi, à Luanda, par le directeur du Bureau de normalisation, audit, conformité et contrôle de qualité de l'Endiama, Mário Tunga, qui a envisagé de réaliser ce défi d'ici un an.

La certification ISO 9001 reconnaît l'effort d'une entreprise donnée pour assurer la conformité de ses produits et/ou services, ainsi que la satisfaction de ses clients, garantissant non seulement sa fidélité, mais aussi sa propre compétitivité et durabilité.

Se confiant à l'Angop, en marge du IIIe Forum Annuel de Promotion de la Conformité, promu le même jour par la société de conseil NF-CONFOJUR, le responsable a dit que ce processus comprend également la certification de l'entreprise à la norme « ISO 37001 » et, ultérieurement, à la norme « ISO 14001», cette dernière nécessitant encore quelques ajustements internes.

ISO 37001 est une norme conçue pour que les organisations/entreprises prennent des mesures proactives pour prévenir les pots-de-vin et la corruption. Autrement dit, l'outil a été créé pour aider les organisations à identifier la corruption et à favoriser une culture de rejet de la corruption, en spécifiant les exigences de la mise en place d'un Système de Gestion Anti-corruption (Sigle en anglais).

Parallèlement, la norme ISO 14001 est une norme qui établit des lignes directrices de base pour le développement d'un système de gestion environnementale correct, au sein d'une entreprise, visant à la rendre conforme à la réalité du projet.

Il a donc considéré que le processus de certification de l'Endiama avec ces normes revêt une importance cruciale, car elles constituent l'un des principaux outils permettant d'attirer davantage de partenaires et d'investisseurs qui, par conséquent, dynamiseront l'activité du secteur minier du pays.

« Actuellement, les grandes multinationales entendent travailler uniquement avec des entreprises ou des entités qui ont une conformité bien réglée et qui sont effectivement certifiées, car la certification est un moyen de montrer qu'une entreprise donnée s'engage à respecter les bonnes pratiques, la transparence, une gestion prudente et saine. », a-t-il précisé.

D'autre part, Mário Tunga a également souligné qu'Endiama a introduit l'axe de conformité dans sa nouvelle structure organique, l'un des outils qui aide l'entreprise à se conformer scrupuleusement aux exigences réglementaires et législatives, permettant ainsi d'affiner le contrôle interne.

Grâce à cet instrument, a-t-il expliqué, la société nationale de diamants a commencé à faire connaître de plus en plus la législation qui doit être respectée, ce qui lui a permis d'avoir un « filtre » avec les opérateurs nationaux et internationaux du secteur minier, donnant ainsi la possibilité de sélectionner des fournisseurs appropriés avec plus d'informations, et cela en vaut la peine.

Il a précisé que l'application de la conformité permet également d'effectuer une « Due Diligence » (enquête et analyse des informations sur une entreprise donnée), pour mieux comprendre l'état opérationnel de chaque entreprise du secteur minier.

Avec cela, a-t-il poursuivi, l'Angola montre au monde qu'il respecte strictement la transparence et les bonnes pratiques internationales.

Sous le thème « Adoption de mesures environnementales et durables dans le secteur des ressources minérales et pétrolières », le III Forum annuel de promotion de la conformité visait à promouvoir la portée multidisciplinaire de la conformité pour les organisations et le pays.

L'événement a réuni différents experts qui ont abordé des sujets tels que « Transparence et conformité pour la présence effective des entreprises nationales et qualification de la main-d'oeuvre nationale dans le secteur des ressources minérales et pétrolières », « Système financier et secteur des ressources et pétrolières » et « Énergies renouvelables : enjeux, réglementations et perspectives ».

NF-CONFOJUR, la société qui promeut le forum, se consacre à l'organisation d'événements pour aider les entreprises à prévenir les pertes financières causées par le non-respect des normes juridiques et éthiques, contribuant ainsi à la création d'un environnement commercial intact et juridiquement sûr.