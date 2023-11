Tunisie: COP 28 | Un engagement reconfirmé de la Tunisie pour les enjeux climatiques

Du 30 novembre au 12 décembre 2023, les pays signataires de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc) et les acteurs du climat se réuniront à Dubaï (aux Emirats arabes unis) pour assister à la COP28. La Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP) a été créée en vue d'initier une action collective d'ordre mondial sur les sujets liés au climat.

Chaque année, des décisions fortes sont supposées être prises pour consolider les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique. Cela a notamment été le cas en 2015 avec l'Accord de Paris. Dans ce contexte, la COP28 devrait signer le premier «Bilan Mondial», dont les conclusions seront fondées sur le rapport de synthèse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Fruit de huit ans d'études, ce document a, d'ores et déjà, dressé un constat sans appel : l'ampleur du changement climatique et de ses conséquences s'annonce pire que prévu. Cependant, il est encore possible d'inverser la tendance. La solution : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'échelle mondiale.

Un fait établi

Bien avant, en mars 2023, le rapport du Giec, faisant la synthèse des données existantes et de ses précédents travaux, indiquait que le réchauffement du climat mondial dû aux activités humaines est un fait établi et que la décennie 2011-2020 a été la plus chaude depuis 125.000 ans. Le Giec rappelle que la température de la surface de la planète a augmenté de 1,1°C par rapport à la période pré-industrielle, que les 1,5°C seront atteints au début des années 2030, à moins d'une diminution des émissions avant 2030, de 65% d'ici 2035 et de 100% d'ici 2050.

L'enjeu sera de suivre l'avancée du fonds dédié aux «pertes et dommages» qui a été obtenu l'année dernière à la COP 27 en Egypte et dont l'objectif est le transfert de fonds vers les pays touchés par les dégâts irréversibles causés par le réchauffement climatique. Le dérèglement climatique est dû historiquement au mode de production, de consommation et de commercialisation de masse, issu de la révolution industrielle dans les pays occidentaux à partir du XIXe siècle.

Approche proactive

La Tunisie a déployé des efforts remarquables dans sa lutte contre le changement climatique, démontrant son engagement envers la protection de l'environnement et la promotion d'un avenir plus durable. Ses initiatives reflètent une approche proactive pour faire face aux défis mondiaux liés au climat. En adhérant à de nombreuses conventions environnementales internationales et en les incorporant dans ses stratégies et lois nationales, la Tunisie a établi un cadre solide pour la protection de l'environnement.

Dans le cadre de sa participation au 1er Sommet africain sur le climat, organisé à Nairobi (Kenya) du 4 au 6 septembre 2023 inscrit dans le cadre des préparatifs de la COP 28, Leïla Chikhaoui-Mahdaoui, ministre de l'Environnement, a présenté les priorités de la Tunisie, notamment en ce qui concerne la sécurité hydrique et l'utilisation des ressources hydriques non conventionnelles. Ce sommet vise à renforcer les échanges portant sur l'état d'avancement de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques climatiques, en particulier les priorités de l'adaptation aux changements climatiques, et les leçons tirées de la mise en oeuvre et des requêtes de financement des projets d'adaptation.

Stratégie de neutralité carbone à l'horizon de 2050

La stratégie de neutralité carbone et résiliente aux changements climatiques à l'horizon 2050 (SNC-RCC), finalisée en octobre 2022, a fixé les grandes orientations permettant une transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable dans tous les secteurs de l'économie tunisienne. Elle trace ainsi une trajectoire de réduction des émissions de GES à l'horizon 2050, identifie les priorités pour promouvoir un développement résilient fortement adapté aux impacts climatiques.

L'ampleur de la transition vers la neutralité carbone apparaît à travers la comparaison entre les intensités carbone respectives des scénarios BaU (Scénario Business as Usual) et BaC (Scénario BasCarbone). En effet, dans le scénario BaC, une baisse de 38% de l'intensité carbone par rapport au BaU est réalisée d'ici 2030. La stratégie SNBC-RCC constitue un cadre stratégique ambitieux. Elle est porteuse d'une véritable vision et un chemin de réalisation de la transformation structurelle espérée.

Force est de constater que de nombreuses stratégies existent de nos jours, montrant un changement important dans la formulation des politiques publiques. Il existe aussi d'autres stratégies, dont celle pour une économie bleue (2020), la Stratégie urbaine nationale (2022), la Stratégie pour l'eau 2050, le développement du Plan national d'adaptation (PNA), la Stratégie nationale d'éducation pour le développement durable, la Stratégie nationale pour la protection de l'environnement après 2020, la Politique nationale de mobilité urbaine, le Programme national des villes durables en Tunisie.

Ces stratégies témoignent d'une inflexion dans la conduite de la politique économique et sociale dans le pays. Toutefois, ces stratégies sont faiblement opérationnelles pour trois raisons essentielles. Premièrement, elles sont encore récentes et n'ont pas été mises en oeuvre, faute de temps. Deuxièmement, certaines stratégies n'ont pas été accompagnées par les financements nécessaires. Et enfin, certaines stratégies ont eu une gouvernance extrêmement faible et n'ont pas été suivies de faits et d'actions sur le terrain.

Ambition et action

A quelques semaines donc de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28), tous les regards sont déjà tournés vers ce rendez-vous crucial pour le futur de notre planète, et, à cet égard, la Tunisie croit fermement que l'ambition et l'action sont les clés de réussite de cet évènement, et témoigne, une fois de plus, de son engagement pour une action climatique plus ambitieuse et d'un engagement reconfirmé pour les enjeux climatiques planétaires à travers une Contribution déterminée au niveau national (CDN) actualisée, et avec une stratégie nationale bas-carbone visant à atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet évènement d'envergure reflète, d'une édition à l'autre, l'engagement le plus prononcé de toute la communauté internationale pour une action renforcée, qui sera à la hauteur des menaces et défis actuels des changements climatiques.