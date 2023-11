Afrique: Canoë - L'Angola vise la qualification pour les JO Paris 2024

Luanda — L'équipe nationale de canoë participera, du 21 au 27 novembre, au Championnat d'Afrique des Nations, à Abuja, au Nigeria, en quête de qualification pour les Jeux Olympiques de 2024, à Paris, en France.

L'équipe angolaise comprend six athlètes, à savoir Manuel António et Benilson Sanda (canoë), Jairo Domingos, Simão Camazaulo et Lucrécia Gomes (kayak), en plus du paracanoë Avelino Almeida (pour handicapés).

Dans cette épreuve, l'Angola participera également avec les duos composés de Jairo Domingos et Simão Camazaulo et Benilson Sanda/Manuel António.

Il y aura également un duo mixte (homme/femme), formé par Jairo Domingos et Lucrécia Gomes.

L'événement qualifiera 12 bateaux du continent africain pour Paris'2024, les épreuves de qualification étant respectivement le C1 500 m et le C2 1 000 m, le K1 500 mètres et le K2 1 000 m, individuels et doubles.

L'équipe nationale est dirigée par l'entraîneur César Fidalgo.

La dernière participation angolaise aux Jeux Olympiques a eu lieu en 2012, à Londres, en Angleterre, avec Nelson Henriques et Fortunato Pacavira, tandis qu'aux Jeux "africains", le pays a participé en 2019, en Tunisie.