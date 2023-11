Algérie: L'ANEJ organise à Alger un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien

ALGER — L'Association nationale des échanges entre jeunes (ANEJ) a organisé, mardi à Alger, un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte et sa résistance contre l'agression incessante menée par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés.

A l'occasion de la Journée de la jeunesse africaine célébrée le 1er novembre, l'Association agréée en Algérie, en sa qualité de membre consultant du Conseil économique et social des Nations Unies et de vice-président du Parlement africain de la société civile, a organisé, au siège de l'ambassade de l'Etat de Palestine à Alger, un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte et sa résistance contre les crimes et le génocide perpétré par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens notamment dans la bande de Ghaza, selon le communiqué de l'ANEJ.

Lors de ce sit-in qui s'est déroulé en présence d'étudiants africains de différentes nationalités du continent, les jeunes ont appelé les Nations Unies à agir, avec responsabilité et conscience, conformément à la Charte des Nations unies relative à la décolonisation, en vue de mettre fin à l'agression, à l'occupation et aux crimes sionistes en Palestine, ajoutant que l'entité sioniste fait fi de tous les us et de toutes les lois internationales au vu et au su de la Communauté internationale en s'adonnant à des pratiques inhumaines et immorales.

A cette occasion, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita s'est félicité de "cette noble initiative et de la lutte des jeunes et des étudiants reflétant la solidarité africaine et le rejet catégorique de la colonisation sioniste sous toutes ses formes".

L'ambassadeur a également réaffirmé le droit du peuple palestinien et la légitimité de sa résistance en vue d'établir son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale, conclut le communiqué.