Algérie: Révolution/Anniversaire - Remise des clés de logements et des inaugurations à l'Est du pays

CONSTANTINE — Les wilayas de l'Est du pays ont commémoré mercredi le 69ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 par des cérémonies de recueillement à la mémoire des chouhada, la remise des clés de logements, l'inauguration de réalisations et le lancement de projets nouveaux, en présence des autorités locales civiles et militaires et de la famille révolutionnaire.

Dans la wilaya d'Annaba, les autorités locales et des membres de la famille révolutionnaire ont assisté à la réouverture du musée local du moudjahid au terme de travaux de réaménagement de ce lieu dédié à la gloire des artisans de la révolution libératrice dans la région.

L'occasion a donné lieu au lancement d'un appel aux historiens et moudjahidine pour enrichir les collections de ce musée en documents, photographies et témoignages.

Les restes de 47 chouhada avaient été ré-inhumés mardi au cimetière des martyrs de la commune d'Annaba et plusieurs conférences sur la révolution ont été données par des moudjahidine à travers les maisons de jeunes.

A Ouled Djellal, le wali Aïssa Aziz Bouras a présidé l'inauguration d'une clinique de radiologie au chef-lieu de wilaya et la mise en service du réseau d'approvisionnement en gaz naturel de 213 foyers à Hassi Sayida dans la commune de Chaïba pour un investissement public de 132 millions DA.

La wilaya de Skikda a connu le lancement de la distribution par les autorités locales des clés de 4.285 logements de divers types, une opération qui se poursuivra progressivement jusqu'à la fin de l'année en cours. Des moudjahidine de cette même wilaya ont été honorés mardi soir par les responsables locaux.

A Bordj Bou Arreridj, une série de conférences a été lancée à travers les écoles coraniques de la wilaya pour présenter la cause palestinienne et la position constante de l'Algérie à son égard.

A Jijel, il a été procédé à la remise des clés et arrêtés d'attribution de 1.689 logements de divers types au cours d'une cérémonie présidée par le wali Ahmed Meguelati qui a affirmé que les opérations de distribution de logements de diverses formules se poursuivront durant la prochaine année 2024. Il a ainsi précisé que le quota distribué aujourd'hui se compose de

739 logements publics locatifs dans la commune de Jijel, de 50 logements promotionnels aidés à El Milia et de 900 arrêtés d'attribution d'aide au logement rural à travers les communes de la wilaya.

L'occasion a donné lieu dans la même wilaya à la mise en service de la station de pompage d'eau potable de la cité Mezghitane, d'une unité de dépistage et suivi en milieu scolaire à la cité Heddada et un bureau de poste à la cité Benachour et à l'inauguration d'une station services à la cité Moussa et du jardin public Bourideh Seddik après son réaménagement.

A Mila, 248 foyers ont été raccordés au réseau de gaz dans les deux localités d'Ouled Bouhama et Guenazaa au milieu de la joie des bénéficiaires. A Guenazaa, il a été également procédé au lancement de la seconde tranche du projet de réseau d'assainissement.

Dans la commune de Grarem Gouga relavant de la wilaya de Mila, le coup d'envoi a été donné pour le revêtement d'un tronçon de 8 km de la RN-27 reliant Constantine à Jijel pour une enveloppe financière de 93 millions DA outre la mise en service de la station de pompage Segdal-1 du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 8 mechtas.

A Sétif, les autorités civiles et militaires ont effectué une visite de courtoisie au moudjahid Moussa Belkheir à la cité El Moustakbal et à la veuve du chahid Lekhlef Mokhtar avec qui ont été évoqués les hauts faits des moudjahidine et chouhada durant la révolution libératrice.

A Batna, une conférence historique a été organisée au musée du moudjahid et les autorités de wilaya ont présidé au centre anti-cancer la remise de 15 ambulances et 5 véhicules 4x4 à des établissements de santé de localités enclavées outre l'inauguration d'une clinique privée de cardiologie.