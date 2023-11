Algérie: 69ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération - Distribution de logements et mise en service de plusieurs projets à l'Ouest du pays

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, mercredi, le 69ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération du 1er novembre 1954, avec l'inauguration et la mise en service de plusieurs projets de développement, ainsi que la distribution de logements de différents programmes.

Les autorités des wilayas, en compagnie de la famille révolutionnaire et de foules de citoyens, ont célébré cet anniversaire historique avec la levée du drapeau national, l'écoute de l'hymne national, la lecture de la Fatiha du Saint Coran aux carrés des martyrs à la mémoire des Chouhada.

Dans la wilaya d'Oran, la délégation de wilaya a rendu visite, à cette occasion, au moudjahid Bentahar Mohammed à sa résidence. Un communiqué du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), lu à cette occasion, exprime le soutien de la famille révolutionnaire à la sage politique du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le domaine de l'appui au développement local, l'amélioration des conditions de vie des citoyens et en matière de politique étrangère, en soutenant les causes justes, notamment les questions palestinienne et sahraouie.

A Tlemcen, la dépouille du martyr Guerriche Ahmed a été ré-inhumée au carré des martyrs de la commune de Hennaya et la résidence universitaire du quartier des martyrs de la commune de Maghnia a été dénommée du nom du martyr Mankari Omar, en plus de visites rendues à un certain nombre de moudjahidine et de veuves de martyrs.

Le nouveau siège des urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire "CHU Tidjani Damerdji" du chef lieu de wilaya, d'une capacité de 150 lits, a également été mis en service.

En outre, le chemin vicinal reliant la route nationale "7A" et la commune de Souani, à une distance de 8 km, a été mis en service et 122 foyers au village de "Ouled Ahmed" ont été raccordés au réseau de distribution du gaz naturel.

A cette occasion historique, une cérémonie a eu lieu à El Bayadh pour la remise des clés d'un quota de 138 logements publics locatifs dans la commune de Brizina, ainsi que des décisions d'affectation de 670 lots sociaux destinés à l'auto-construction dans plusieurs communes, en plus des affectations de 230 aides à l'habitat rural groupé et 500 actes de propriété pour des habitations et des terrains agricoles.

Un service des maladies du rein et d'hémodialyse d'une capacité de 27 lits a été également mis en service à Haï Cheikh Bouâmama à El Bayadh, ainsi que le lancement des travaux de réalisation d'un service des urgences médico-chirurgicales à l'Etablissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" de cette ville.

Au chef- lieu de wilaya d'El Bayadh, un bureau de poste a été mis en service, outre le réseau d'internet via la technique des fibres optiques à la cité 440 logements, le centre d'habitat de Thenia, le centre universitaire "Nour El Bachir" et le lancement de la réalisation d'un pont à Thenia au titre d'une action ciblant la réalisation de cinq ouvrages d'art dans la ville.

La cérémonie commémorative du 69ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération a été marquée à Saïda par l'organisation d'une visite au domicile du moudjahid Benatallah Mimoune, la remise des clés de 739 logements publics locatifs, des décisions d'aides financières et des subventions pour l'auto-construction et l'habitat rural, ainsi que la pose de la première pierre pour la réalisation de projets au chef-lieu de wilaya, notamment un CEM dans le quartier Es-Salem-2, une polyclinique et un stade de football de proximité à Haï Amrous.

A Nâama, la place publique "1er novembre", à proximité du siège de la wilaya, a été rouverte, après son réaménagement et la pose d'une stèle commémorant les martyrs de la wilaya, en plus de peintures murales représentant des photos et des noms de symboles de la révolution et de ses dirigeants.

De nouvelles surfaces et des espaces verts ont également été aménagés, réalisant ainsi un espace pour les familles.

A Aïn Temouchent, une visite de courtoisie a été effectuée au moudjahid Ahmed Khelladi, âgé de 96 ans, en plus d'un hommage rendu à la veuve du moudjahid Ramdane Marhoum.

A Tiaret, une campagne de reboisement sur les abords de la route reliant les communes de Tiaret et Dahmouni a été lancée, en plus des travaux de réalisation d'un hôtel de type 4 étoiles au titre de l'investissement privé.

Sa mise en service est attendue dans 30 mois, ainsi que la pose de la première pierre de la réalisation de 100 logements promotionnels libres (LPL), dont les travaux ont été confiés à l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

A Tiaret ville, la maison de la culture "Ali Mâachi" a abrité une cérémonie de remise des affectations de 500 aides à l'habitat rural pour les APC des communes concernées, outre la remise d'actes de propriété d'habitations dans le cadre de l'auto-construction.

Le programme de commémoration de cet anniversaire historique à Sidi Bel Abbes a porté sur la distribution de 1.245 logements de différents types, dont 245 logements publics locatifs, 72 logements promotionnels aidés, 300 aides destinées à l'habitat rural, 350 lots sociaux du programme des hauts plateaux et 278 logements promotionnels libres (LPL).

Le réseau de gaz naturel a également été mis en service au profit de 182 familles du village de Touileb, dans la commune de Sidi Dahou, ainsi que la pose de la première pierre de deux projets de construction de 150 logements publics locatifs dans la zone de la route de Zerouala et 64 logements LPL au chef lieu de wilaya.

A Relizane, la station de traitement des eaux de la commune d'El-Hamri a été mise en service, après avoir subi une opération de réhabilitation de ses équipements, qui permettra d'améliorer l'approvisionnement en eau potable au profit de plus de 12.000 habitants dans les communes d'El-Hamri, Beni Zantis et leurs douars.

Dans la commune de Oued Djemâa, un nouveau forage a été mis en service pour soutenir l'approvisionnement en eau potable de la zone de Chott et les villages relevant de la commune de Oued Djemâa, avec une production de 1.300 mètres cubes par jour.