Algérie: La Glorieuse révolution de Novembre était un modèle pour les autres révolutions de libération

ALGER — Des enseignants et des chercheurs ont affirmé, mercredi à Alger, lors d'une conférence sur "la vision de la libération, la liberté et l'indépendance", que la Glorieuse révolution de Novembre a été qualifiée de "modèle à méditer pour les autres révolutions en quête de libération".

Lors de cette conférence organisée par le Mouvement de la société pour la paix (MSP), dans le cadre de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération, le vice-président du parti, Nacer Hamdadouche a déclaré que "la nation arabe est appelée aujourd'hui à se positionner dans un monde multipolaire", soulignant que "le déluge d'Al Aqsa mené par la résistance palestinienne, le 7 octobre, augure du déclin imminent du projet sioniste".

L'enseignant d'histoire moderne et contemporaine à l'Université d'Alger 2, Ahmed Yaghzer, a affirmé, pour sa part, que la Glorieuse guerre de libération "a été prise comme modèle unique par les autres révolutions en quête de libération, dont l'opération +Déluge d'Al Aqsa+ qui partage avec la Révolution algérienne trois principaux éléments à savoir l'idée, le commandement et les objectifs".

Il a appelé à "se dissocier définitivement de la pensée occidentale dont les véritables intentions envers le monde arabe ont été dévoilées suite aux évènements d'octobre".

L'enseignant palestinien Salah Echakbaoui a affirmé que "le peuple palestinien marche aujourd'hui sur les pas du 1er Novembre pour rompre avec les précédentes tragédies et voir renaître l'espoir en lui que la victoire est à protée de main".

En outre, il a salué le rôle et la position algérienne immuable en faveur du peuple palestinien, et ce "inconditionnellement et sans ingérence aucune".

De son côté, l'écrivain Mohamed Arezki Ferad a mis l'accent sur "l'importance d'armer la génération montante de conscience historique", expliquant que "l'humain, dissocié de son histoire, devient facilement colonisable" raison pour laquelle "l'établissement de passerelles historiques intergénérationnelles s'impose".

Par ailleurs, M. Ferad a évoqué les relations historiques liant les Algériens et les Palestiniens et qui remontent aux croisades, à la bataille de Hattin et à la libération d'El-Qods.

Le moudjahid Mohamed Taher Abdesslam a relevé "de nombreuses similitudes entre la Glorieuse révolution algérienne et l'opération baptisée +Déluge d'Al Aqsa+ menée par des jeunes animés par la volonté de libération".

Pour sa part, l'enseignant du droit constitutionnel, chercheur et historien Amar Rkhila, a déploré la triste réalité du monde arabe dévoilée par l'opération +Déluge d'Al Aqsa+ qui constitue une étape décisive témoignant de la ressemblance entre les deux révolutions algérienne et palestinienne.