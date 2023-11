Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage du PCT à Nicodème Yandza

Décédé le 12 octobre à Paris, en France, à l'âge de 82 ans, le membre du comité d'honneur du Parti congolais du travail (PCT), Nicodème Yandza, a été inhumé le 30 octobre à Brazzaville, après avoir reçu les derniers hommages de son parti. La cérémonie s'est déroulée au siège communal, en présence du secrétaire permanent chargé de l'organisation du parti, Gabriel Ondongo.

Né le 8 juin 1941 à Mossaka, dans le département de la Cuvette, Nicodème Yandza fut ancien député de Makoua et maire de Moungali. Ancien diplomate, il s'est engagé en politique lors des Trois glorieuses journées des 13, 14 et 15 août 1963, alors qu'il était encore jeune. Selon Joseph Kifoua qui a lu l'oraison funèbre, Nicodème Yandza fut un révolutionnaire convaincu qui a milité avec ferveur, abnégation et courage dans les rangs de la jeunesse du Mouvement national de la révolution et de la Défense civile. Il s'est également illustré comme un des pionniers du mouvement syndical au Congo.

En effet, après ses études secondaires sanctionnées par l'obtention du baccalauréat, Nicodème Yandza a suivi des formations professionnelles à l'Ecole de police d'Accra, au Ghana, et à l'Ecole de police de Toulouse, en France. Grâce à ces formations, il a obtenu des diplômes d'inspecteur et de commissaire de police. Sur le plan politique, il avait bénéficié de plusieurs formations politico-idéologiques, notamment en Egypte, en France, au Ghana et en Guinée Conakry.

%

« Nous avons souligné plus haut que la veine politique du camarade Nicodème Yandza avait éclos dès son adolescence. On ne pourrait donc s'étonner qu'il soit reconnu comme un brave militant de première heure du Parti congolais du travail, compté parmi ses membres fondateurs, ayant eu pour matricule de membre le numéro 49 », a déclaré Joseph Kifoua.

Il fut de 1970 à 1973 adjoint au maire de Moungali, président du PCT Moungali et président du comité de défense et sécurité. Consul à l'ambassade du Congo en Italie de 1984 à 1989, il a regagné la force publique où il a secondé le commissaire central de la ville de Brazzaville jusqu'à son départ à la retraite en 1991 au grade de capitaine de police.

Elu député de la circonscription de Makoua de 2002 à 2007, il est élevé au Comité central du PCT lors du 6e congrès extraordinaire en 2011 avant d'être hissé au Comité des membres d'honneur en 2019. « Le parti salue le grand homme politique que tu as été. De la jeunesse à l'âge majeur, tu as su prendre ta place pour servir avec abnégation et détermination non seulement le PCT, mais aussi le Congo, notre beau pays. Nous retenons des valeurs que tu as incarnées parmi nous et que tu nous lègues en héritage, ton esprit de sagesse, ton efficacité dans l'action, ton humilité et ton esprit de camaraderie », a témoigné Joseph Kifoua, précisant que la disparition de Nicodème Yandza est une perte inestimable pour sa famille biologique et pour le parti qui voit s'en aller un membre engagé et fidèle.

Officier dans l'ordre du Mérite congolais, il a laissé une veuve et quatre enfants.