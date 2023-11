Cameroun: Les jeunes seront bientôt gâtés avec l'arrivée des aventures d'eEi Tilmann

C'est un véritable paradoxe observé dans l'industrie audiovisuelle du Cameroun. Les dessins animés et romans peinent à trouver des soutiens financiers pour développer un secteur parmi les plus consommés des Camerounais. Japonaisi, américains, chinois, africains, le paysage audiovisuel du Cameroun est envahi par les dessins animés et romans venant de tous les horizons, très prisés par des jeunes au point de susciter des inquiétudes au sein des familles.

Les enfants deviennent de plus en plus accros aux dessins animés, ce qui pourrait avoir des conséquences dans leurs habitudes. D'où l'importance du choix des dessins animés à regarder. Ils essayent de s'identifier et de parler comme les acteurs de ces programmes, adopter leur langage, ainsi que de s'habiller comme eux.

Quels dessins animés pour nos enfants ?

Au milieu du mois de septembre, le conseil national de la communication du Cameroun mettait en garde le plus important câblodistributeur du pays Canalsat pour cause de « propagande homosexuelle » dans les contenus diffusés. Au-delà des films, plusieurs dessins animés et romans destinés aux enfants de 4-12 ans mentionnent cette pratique interdite au Cameroun.

Loin de la violence telles que celle de la plupart des dessins animés japonais, à travers Le Mystère d'Athon Forrester et Les Aventures d'Eli Tilmann, Mason Ewing veut apporter une nouvelle touche dans l'univers des dessins animés et romans. Que ce soit avec Baby Madison de Jonathanland ou encore Coup de Foudre à Kribi, Mason Ewing a toujours véhiculé des valeurs d'amour et d'amitié. Les Aventures d'Eli Tilmann en plusieurs tomes éveille la curiosité en facilitant la communication et la confiance en soi, d'où son rôle d'allié dans la dynamique familiale.

%

Dans Le Mystère d'Athon Forrester, il y a quelque chose de particulier, l'auteur entraîne les lecteurs avec lui dans les aventures, car en le visualisant, tout le monde se plonge dans la peau d'un voisin, ami ou proche de l'entourage du personnage principal qui n'est pas le seul à occuper le rôle central.

Américano-camerounais, Mason Ewing, une personnalité hors du commun, est le premier producteur de cinéma et styliste designer aveugle au monde ! Très prolifique, il n'a de cesse de créer et de naviguer au gré de ses visions et envies d'un univers à l'autre. C'est ainsi qu'il a écrit des livres pour enfants et son autobiographie Les Yeux du Destin. Aujourd'hui, Mason Ewing est fier de vous annoncer la sortie de son premier roman, Le Mystère d'Athon Forrester, un récit pour adolescents.

« L'objectif de Mason est de redonner le goût de la lecture aux jeunes en apportant des concepts drôles et novateurs tout en véhiculant des valeurs familiales et d'amitié. En imaginant la ville fictive de Jonathanland, il dépeint une atmosphère et un univers féerique où tout paraît possible ! » précise Mason Ewing.