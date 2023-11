Afrique: Gaza / Plus de 400 morts et des dizaines de blessés dans un bombardement israélien - Massacre sioniste à Jabaliya

Israël poursuit le carnage et la destruction au vu et au su de la communauté internationale

L'entité sioniste a commis hier un nouveau massacre à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, qui a fait plus de quatre cents morts et des dizaines de blessés. Le ministère de l'Intérieur de Gaza a déclaré que le camp de Jabaliya avait été touché par 6 bombes pesant chacune une tonne d'explosifs et qu'Israël avait détruit un quartier résidentiel au centre du camp.

Hier après-midi, les forces israéliennes ont bombardé un quartier résidentiel adjacent à l'Hôpital indonésien de Jabaliya. Le ministère de la Santé à Gaza a indiqué que, selon une estimation préliminaire, il y aurait eu 400 morts et des dizaines de blessés. Ce chiffre pourrait toutefois être plus élevé car la zone qui a été bombardée était «densément peuplée», selon le ministère.

Le porte-parole du ministère a qualifié la situation à l'hôpital de « catastrophique », soulignant que le plus grand nombre de victimes étaient des enfants et des femmes.

Pour sa part, le directeur de l'Hôpital indonésien a déclaré que les victimes souffraient de brûlures et de déformations qui montrent que les forces d'occupation ont utilisé des «armes internationalement interdites» lors du bombardement, notant que l'hôpital cesserait complètement de fonctionner ce soir en raison du manque de personnel et de carburant.

%

Le ministère de l'Intérieur de Gaza a déclaré aussi que le camp de Jabaliya avait été visé par 6 bombes pesant chacune une tonne d'explosifs et qu'Israël avait détruit un quartier résidentiel au centre du camp.

Jusqu'à présent, Israël a tué plus de 8 500 Palestiniens à Gaza, dont 3.457 enfants, et en a blessé plus de 23.000. Les rapports du ministère palestinien de la Santé et des organisations internationales affirment que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants. Il est à noter que les Tunisiens sont descendus dans la rue hier soir pour manifester contre l'horreur et les crimes que commet l'Etat sioniste envers le peuple palestinien.