Tunisie: Billet | Entreprises publiques en difficulté - Des plans de sauvetage s'imposent

La situation difficile que traversent les entreprises publiques actuellement soulève un véritable problème de gouvernance. Le cas de la Société générale d'entreprises, de matériels et de travaux (Somatra-Get), évoqué récemment par le Président Kaïs Saïed lors de sa réunion avec le Chef du gouvernement Ahmed Hachani, est, en réalité, loin d'être isolé. Il est symptomatique d'une situation plus répandue qui porte en elle, depuis de longues années, la marque de nombreuses défaillances du système de gouvernance appliqué aux entreprises publiques. C'est pour cela que le Président de la République a insisté sur le sauvetage des institutions et des entreprises publiques de la menace de la faillite.

Après avoir salué l'accord récent visant à sauver la Société générale d'entreprises, de matériels et de travaux (Somatra-Get) pour qu'elle puisse surmonter les difficultés financières auxquelles elle est confrontée et la ramener à son fonctionnement normal, le Président n'a pas manqué de rappeler que de nombreuses institutions et entreprises publiques, qui réalisaient autrefois des bénéfices, sont aujourd'hui en difficulté en raison de la corruption et d'une politique systématique de dilapidation qui a prévalu depuis la fin des années 80.

Au fait, le traitement de fond de cette problématique devrait aller vers une refonte globale du mode de gouvernance des entreprises publiques.

Tous les plans de sauvetage qui devraient être lancés au profit de ces entreprises publiques auront pour but de résorber la totalité ou une partie des déficits cumulés, chaque fois que la conjoncture des finances publiques le permettait. Mais, avant d'envisager les possibilités de redressement des entreprises en difficultés économiques, il est essentiel d'étudier ses forces et ses faiblesses.

Le pays vit, cependant, une crise économique et financière aiguë rendant le recours au Trésor public de plus en plus complexe.

D'où la nécessité d'examiner les défaillances de ces entreprises, insolvables, surendettées et irrémédiablement déstructurées, que les autorités compétentes devraient éliminer en prenant les mesures les plus appropriées.

De nombreuses entreprises traversent des situations difficiles qui menacent leur continuité d'exploitation. Certaines arrivent à surmonter les difficultés rencontrées, d'autres se fondent dans la crise et cessent, parfois, d'exister. Ces difficultés, lorsqu'elles perdurent, condamnent l'entreprise à la survie et plus souvent à la liquidation. Certaines difficultés sont causées par des événements extérieurs à l'entreprise. Ces causes sont liées par exemple à un contexte économique perturbé, une mauvaise conjoncture ou encore une crise sociale.

L'accompagnement financier de l'Etat aux entreprises publiques sera conditionné par la modernisation de leur mode de gestion. Une collaboration entre les banques, les institutions financières comme la Bourse et la mise en place de mécanismes innovants, mais aussi une implication continue de l'Etat, permettra de résoudre le problème fondamental qui réside dans le financement et l'octroi des crédits.