Tunisie/Maroc: Ligue africaine de football | Demi-finale (retour) - EST-Wydad Casablanca (16h00) - C'est toujours jouable !

Tarek Thabet : «Rééditer le scénario face au TP Mazembe»

Il y a des signes qui ne trompent pas même si on perd un match. «Les joueurs ont fait un effort important et correct. Nous avons perdu 0-1, mais franchement, nous aurions pu faire mieux. En première mi-temps, nous avons fermé les espaces devant les joueurs du Wydad et aurions pu marquer des buts», estime le coach «sang et or» dans une déclaration publiée sur le site officiel de la Confédération africaine de football.

En dépit de la défaite concédée dimanche soir à Casablanca, le coach «sang et or» ne perd pas espoir. Tarek Thabet demeure confiant quant à la capacité de ses poulains de rééditer le scénario du tour précédent contre le TP Mazembe : «Le Wydad a été meilleur en deuxième période quand il a marqué malgré nos tentatives de revenir au score», reconnaît l'entraîneur espérantiste avant d'affirmer : «Nos joueurs ont sorti une prestation acceptable et même encourageante sur le plan collectif. Il reste encore le match retour et nous pouvons rééditer le scénario contre le TP Mazembe».

Mahjoubi : «La recette : une bonne entame du match...»

L'ancien défenseur de l'Espérance de Tunis, Mohamed Ali Mahjoubi, croit aussi en la capacité de son équipe de rebondir à Radès cet après-midi : «Je sais pertinemment que nos joueurs seront animés cet après-midi par l'envie de se surpasser. Ils fouleront la pelouse du Stade de Radès décidés à rattraper le coup. Ils seront plus déterminés que jamais à renverser la situation en leur faveur», nous a déclaré l'ex-défenseur «sang et or» des années 1990.

La recette du succès ? Mohamed Ali Mahjoubi nous la livre : «Une bonne entame du match est la clé de la réussite pour valider notre billet en finale. Nos joueurs doivent en découdre au plus vite, en ouvrant la marque d'abord et d'ajouter dans la foulée un deuxième but. Un bon premier quart d'heure, une vingtaine de minutes à tout casser, et la qualification est dans la poche», ajoute l'ancien international.

Pour Mohamed Ali Mahjoubi, il y a, également, des signes qui ne trompent pas : «A Radès, l'Espérance a l'habitude de faire une réaction. La présence du public sera, comme d'habitude, d'un soutien sans faille. De plus, l'équipe s'est améliorée ces derniers temps. De la grinta, de la détermination et de l'envie de se surpasser, les joueurs n'en manquent pas. Bref, il y a une nouvelle âme dans l'équipe. Ben Hamida a retrouvé la forme ces derniers temps. Ben Ali est bien utile sur le flanc droit. Les trois étrangers apportent une plus-value à l'animation offensive, à savoir Sasse, Rodriguez et Ghacha qui a la capacité de changer le rythme. Ce qui est bien avec l'Espérance de Tarek Thabet, c'est qu'elle parvient à créer jusqu'à cinq occasions par match. Et ce n'est pas rien». Et notre interlocuteur de conclure : «Comme je l'ai dit, la qualification est dans nos cordes. Une bonne entame du match, sans tomber dans la précipitation, et le tour est joué».

Memmiche et Ben Chérifia en ballottage !

Grippé à la veille du match aller, Amanallah Memmiche a été remplacé par Moez Ben Chérifia. Jusqu'à hier, les deux gardiens de but étaient en ballottage. Memmiche est tout de même favori s'il est guéri.

Une chose est sûre, Mohamed Amine Ben Hamida reprend du service cet après-midi après avoir purgé sa suspension. Quant au onze de départ, il ne devra pas connaître de notables changements, à un ou deux joueurs près. Ce qui devra changer par contre, ce sera l'approche de cette manche retour. Appelés à faire le jeu, les «Sang et Or» doivent entrer dans le vif du sujet dès les premières minutes de jeu et imposer leur rythme pour que leur hôte ne gagne pas en confiance.

Le Wydad est peut-être plus coriace que le TP Mazembe, mais reste prenable. Aux attaquants «sang et or», Oussama Bouguerra notamment, de se montrer perspicaces dans les 30 derniers mètres en évitant de rater le cadre, particulièrement quand ils se trouvent nez à nez avec le portier wydadi.