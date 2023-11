Madagascar: Activité professionnelle - À la découverte de la profession comptable

«L'expert-comptable au service de l'économie», tel est le décor général qui sera planté par les professionnels des chiffres et des comptes.

Les experts-comptables mettent en effet les bouchées doubles pour faire découvrir les attraits de la profession d'expert-comptable, mais aussi faire savoir que les ramifications des attributions en expertise comptable sont diverses.

L'Ordre des experts comptables et financiers à Madagascar (OECFM) organisera des journées de profession à partir d'aujourd'hui et demain.

Pendant deux jours, des ateliers seront réalisés et ouverts au grand public dans l'enceinte du Canal Olympia Andohatapenaka.

Pendant ces journées «spéciales», plusieurs thématiques seront abordées dont celle de la lutte contre la corruption et la criminalité économique, ou encore celle des défis qui attendent les experts-comptables et financiers dans la réalisation des objectifs de développement durable et agricole.

À en croire Andriamisa Ravelomanana, président de l'Oecfm, ce sont des problématiques plus qu'essentielles au regard de la situation qui prévaut actuellement à Madagascar.

Règles strictes

Pour lui, le rôle des experts-comptables est surtout axé sur la collecte de données chiffrées et vérifier la véracité des informations glanées en tant que professionnels du chiffre.

«Il y a des normes à suivre dans la quantification de tel ou tel programme, si nous prenons par exemple le défi du développement durable, les experts-comptables ont une pierre à apporter à l'édifice que ce soit dans les recherches et la collecte de données dans la vérification et la validation de ces données chiffrées», explique-t-il lors d'un point de presse mardi.

Même chose pour la lutte contre la criminalité économique dans laquelle les experts-comptables tiennent un rôle proéminent et pas des moindres car le développement économique se doit de s'accompagner d'une stabilité et d'une transparence exemplaires.

Une attention particulière sera accordée à l'aspect formation et engagement des experts-comptables qui, même étant un ordre assez restreint régi par de strictes règles, force est de constater que le nombre d'experts- comptables n'est pas suffisant pour couvrir les besoins de la population et des entreprises.

À peine plus de deux cents membres. «Nous essayons de renforcer chaque année les rangs des experts-comptables, par l'intermédiaire de concours», explique le président de l'ordre.

Les services d'un professionnel de cette envergure sont en effet nécessaires dans la mesure où des décisions stratégiques sont prises par les entreprises.

Pour devenir un expert-comptable, pas moins de huit années d'études sont requises dont cinq ans de formation et trois ans en stage professionnel obligatoire dans un cabinet ou une société d'expertise comptable.

De plus en plus de jeunes diplômés en gestion et comptabilité commencent à suivre cette voie, certes longue et sinueuse mais incontournable pour la société.