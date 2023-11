Ile Maurice: Les vétérans utilisent le foot pour soigner le pays

Vétérans sans frontières Social Football Club. Un club de football qui utilise le sport pour faire du social et faire tomber les barrières artificielles que d'aucuns installent pour séparer les communautés et les régions, que ce soit à Port-Louis ou ailleurs à travers le pays.

«Le club de football social des Vétérans sans frontières a été enregistré auprès de la Registrar of Associations en 2019. Nous sommes principalement un club de football et nous parcourons tout le pays pour jouer contre des équipes de vétérans. Nous invitons également des équipes pour des matchs d'exhibition. En 2020, nous avons organisé un match de football avec le club de football Sunrise en mémoire du physiothérapeute Michel Chang Kye», explique d'emblée Sam Mootoosamy, le président de Vétérans sans frontières.

Mais l'équipe, dont l'action dépasse le terrain de football, veut aussi renforcer les liens dans la région et à l'international puisque rester insulaires n'est pas sa philosophie, la devise de l'équipe étant de faire tomber les barrières et de rapprocher les peuples. «En novembre dernier, nous avons invité une équipe française de Toulouse, Los Gringos, et nous avons eu un match au stade de Côte-d'Or. Nous prévoyons de nous rendre en France pour le match retour. Nous sommes également très impliqués dans des activités sociales, telles que la fourniture de repas annuellement aux personnes âgées et les visites dans des refuges pour enfants. Ces trois dernières années, nous avons fourni des repas à Ébène.»

%

Qui sont les membres de l'équipe ?

«Nous sommes une équipe d'environ 20 membres, avec une moyenne d'âge de 48 ans. Elle est composée de différents types de membres, y compris des travailleurs de la construction, des entrepreneurs et des professionnels de l'entreprise. Nous représentons toutes les couleurs de notre belle nation et nous nous efforçons de faire de notre club une famille, avec des dîners annuels pour tous les footballeurs, y compris leur famille. Notre équipe comprend également certains anciens joueurs de première division et nous avons des joueurs venant de différents endroits. Nous n'avons pas de terrain d'entraînement approprié, mais nous nous entraînons contre des équipes au Gymkhana, à Mahébourg, au Racing Club, à Petit-Raffray...»

En novembre, Vétérans sans frontières organisera sa distribution annuelle de repas à Vacoas. Le public est convié. Au-delà du foot, il y a un pays à soigner...